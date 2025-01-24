Будівництво метро на Троєщину у Києві — на проєктну документацію витратили 300 мільйонів

Будівництво метро на Троєщину. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua

У Києві метро на Троєщину обіцяють побудувати вже не перший десяток років. Водночас лише на підготовку проєктної документації вже витратили сотні мільйонів гривень.

Про це повідомив лідер Офісу Трансформації Максим Бахматов у Telegram в п'ятницю, 24 січня.

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Шалені витрати на проєктну документацію

За словами Бахматова, київська влада витратила на проєктування підземки у спальний район столиці сотні мільйонів гривень.

Зокрема, колишній радник мера Києва зазначив, що на підготовку проєктної документації вже витратили 300 мільйонів.

"На проектну документацію метро на Троєщину витрачено вже більше 300 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення Бахматова у Telegram

Раніше голова Офісу Трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація (КМВА) оприлюднила список транспортних об’єктів, які фінансуватимуться з міського бюджету у 2025 році. У переліку зазначені дороги, мости, транспортні розв’язки та об’єкти громадського транспорту, зокрема метро.