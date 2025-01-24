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Метро на Троєщину — Бахматов вразив сумою витрат на проєктування

24 січня 2025 19:15
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Будівництво метро на Троєщину у Києві — на проєктну документацію витратили 300 мільйонів
Будівництво метро на Троєщину. Ілюстративне фото: kyivcity.gov.ua
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У Києві метро на Троєщину обіцяють побудувати вже не перший десяток років. Водночас лише на підготовку проєктної документації вже витратили сотні мільйонів гривень.

Про це повідомив лідер Офісу Трансформації Максим Бахматов у Telegram в п'ятницю, 24 січня.

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За словами Бахматова, київська влада витратила на проєктування підземки у спальний район столиці сотні мільйонів гривень.

Зокрема, колишній радник мера Києва зазначив, що на підготовку проєктної документації вже витратили 300 мільйонів.

"На проектну документацію метро на Троєщину витрачено вже більше 300 мільйонів гривень", — йдеться у повідомленні.

Метро на Троєщину
Повідомлення Бахматова у Telegram 

Раніше голова Офісу Трансформації, ексрадник мера Віталія Кличка Максим Бахматов в інтерв'ю Новини.LIVE заявив, що метро на Троєщину вартуватиме, як відбудова Маріуполя.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація (КМВА) оприлюднила список транспортних об’єктів, які фінансуватимуться з міського бюджету у 2025 році. У переліку зазначені дороги, мости, транспортні розв’язки та об’єкти громадського транспорту, зокрема метро.

Київ корупція метро КМДА гроші бюджет

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

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