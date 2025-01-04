Ремонт метро та мостів у Києві у 2025 році — скільки коштів виділять на роботи

Ремонтні роботи у Києві. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Київська міська військова адміністрація (КМВА) оголосила перелік транспортних об'єктів, які отримають фінансування з міського бюджету у 2025 році. До нього увійшли дороги, мости, транспортні розв'язки та об'єкти громадського транспорту, включаючи метро.

Про це йдеться у розпорядженні Київської міської військової адміністрації.

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У 2025 році передбачені кошти на проєктування таких об'єктів:

реставрація Київського фунікулера;

реконструкція трьох тягових підстанцій КП "Київпастранс";

реконструкція Харківського шляхопроводу над залізницею;

будівництво з’їздів з вулиці Саперно-Слобідської на Столичне шосе;

будівництво шляхопроводів над залізницею між вулицею Сверстюка і бульваром Верховної Ради та як продовження вулиці Суздальської;

будівництво дороги через екопарк "Осокорки";

другий вихід зі станції метро "Вокзальна";

вихід зі станції метро "Львівська Брама";

будівництво Подільсько-Вигурівської лінії метро (метро на Троєщину);

реконструкція вулиці Васильківської та Галицької площі.

Будівництво та реконструкція:

реконструкція підстанції на вулиці Дегтярівській (10 млн грн);

реконструкція шляхопроводу біля станції метро "Дарниця" (150 млн грн);

будівництво Подільського мостового переходу (400 млн грн);

будівництво дороги з ДВРЗ до станції метро "Лісова" (10 млн грн);

реконструкція вулиці Стеценка з багаторівневими транспортними розв'язками (100 млн грн);

будівництво метро на Виноградар (757 млн грн);

реконструкція Шулявського шляхопроводу (85 млн грн).

Громадські активісти звернули увагу, що чимало об’єктів отримали лише мінімальне фінансування на проєктування — менш як 1 млн грн. Це зроблено для подальшого коригування бюджету, щоб забезпечити фінансування при потребі. Зокрема, це стосується під'їзної дороги до аеропорту "Жуляни".

Водночас у бюджеті не передбачили коштів на будівництво або реконструкцію трамвайних ліній, що викликало обурення серед громадськості.

Нагадаємо, нещодавно мер Києва Віталій Кличко сказав, скільки нових вагонів закуплять для метро.

Також міський голова столиці звітував про роботу метро впродовж 2024 року.