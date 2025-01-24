Строительство метро на Троещину в Киеве — на проектную документацию потратили 300 миллионов

Строительство метро на Троещину. Иллюстративное фото: kyivcity.gov.ua

В Киеве метро на Троещину обещают построить уже не первый десяток лет. В то же время только на подготовку проектной документации уже потратили сотни миллионов гривен.

Об этом сообщил лидер Офиса Трансформации Максим Бахматов в Telegram в пятницу, 24 января.

Читайте также:

Огромные расходы на проектную документацию

По словам Бахматова, киевские власти потратили на проектирование подземки в спальный район столицы сотни миллионов гривен.

В частности, бывший советник мэра Киева отметил, что на подготовку проектной документации уже было потрачено 300 миллионов.

"На проектную документацию метро на Троещину потрачено уже более 300 миллионов гривен", — говорится в сообщении.

Сообщение Бахматова в Telegram

Ранее глава Офиса Трансформации, экс-советник мэра Виталия Кличко Максим Бахматов в интервью Новини.LIVE заявил, что метро на Троещину будет стоить, как восстановление Мариуполя.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация (КГВА) обнародовала список транспортных объектов, которые будут финансироваться из городского бюджета в 2025 году. В перечне указаны дороги, мосты, транспортные развязки и объекты общественного транспорта, в частности метро.