Метро на Виноградар буде готове лише на 4,6% до кінця 2024 року — розбір бюджету
Обіцяне Віталієм Кличком метро на Виноградар закінчать ще не скоро, згідно з бюджетом столиці на 2024 рік. За планами Київради, готовність цього проєкту на кінець року буде лише 4,6%.
Що не так з цим розподілом коштів, Новини.LIVE дізнались в експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова.
У 2024 метро на Виноградар закінчать лише на 4,6%
Загальна вартість цього масштабного проєкту — більше 11 мільярдів гривень. На будівництво цієї ділянки метрополітену вже було виділено трохи більше 4 мільярдів.
Однак запланована в бюджеті на 2024 рік сума є відносно малою для цього проєкту — лише 328 208 000 грн.
"Я розумію бюджетні процеси, що гроші потрібно виділяти поступово. Але в транспортному плануванні така історія: поки об'єкт не запущений, він не приносить жодної користі. Він навпаки вимагає якихось витрат", — сказав експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.
Такі проєкти, на думку експерта, потрібно будувати максимально оперативно, щоб вони приносили користь, а не навпаки витрачали ресурси на утримання недобудови.
"Оці історії з частковим фінансуванням — це ми не те щось робимо в принципі. І результат такий самий", — вважає експерт.
За планами Київради, на кінець 2024 року метро на Виноградар просунеться лише до 4,6% готовності.
Нагадаємо, проєкт "Наша справа" провів власне розслідування про те, чому метро на Виноградар ніяк не можуть закінчити.
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