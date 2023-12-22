Метро на Виноградар буде готове лише на 4,6% до кінця 2024 року — розбір бюджету

Потяг на зеленій гілці київського метрополітену. Фото: Новини.LIVE

Обіцяне Віталієм Кличком метро на Виноградар закінчать ще не скоро, згідно з бюджетом столиці на 2024 рік. За планами Київради, готовність цього проєкту на кінець року буде лише 4,6%.

Що не так з цим розподілом коштів, Новини.LIVE дізнались в експерта з транспортного планування Дмитра Беспалова.

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Загальна вартість цього масштабного проєкту — більше 11 мільярдів гривень. На будівництво цієї ділянки метрополітену вже було виділено трохи більше 4 мільярдів.

Однак запланована в бюджеті на 2024 рік сума є відносно малою для цього проєкту — лише 328 208 000 грн.

"Я розумію бюджетні процеси, що гроші потрібно виділяти поступово. Але в транспортному плануванні така історія: поки об'єкт не запущений, він не приносить жодної користі. Він навпаки вимагає якихось витрат", — сказав експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов.

Такі проєкти, на думку експерта, потрібно будувати максимально оперативно, щоб вони приносили користь, а не навпаки витрачали ресурси на утримання недобудови.

"Оці історії з частковим фінансуванням — це ми не те щось робимо в принципі. І результат такий самий", — вважає експерт.

За планами Київради, на кінець 2024 року метро на Виноградар просунеться лише до 4,6% готовності.

Нагадаємо, проєкт "Наша справа" провів власне розслідування про те, чому метро на Виноградар ніяк не можуть закінчити.