Метро на Виноградарь будет готово лишь на 4,6% к концу 2024 года — разбор бюджета

Поезд на зеленой ветке киевского метрополитена. Фото: Новини.LIVE

Обещанное Виталием Кличко метро на Виноградарь закончат еще не скоро, согласно бюджету столицы на 2024 год. По планам Киевсовета, готовность этого проекта к концу года будет только 4,6%.

Что не так с этим распределением средств, Новини.LIVE узнали у эксперта по транспортному планированию Дмитрия Беспалова.

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Общая стоимость этого масштабного проекта — более 11 миллиардов гривен. На строительство этого участка метрополитена уже было выделено немногим более 4 миллиардов.

Однако запланированная в бюджете на 2024 год сумма относительно мала для этого проекта — лишь 328 208 000 грн.

"Я понимаю бюджетные процессы, что деньги нужно выделять постепенно. Но в транспортном планировании такая история: пока объект не запущен, он не приносит никакой пользы. Он наоборот требует каких-то расходов", — сказал эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов.

Такие проекты, по мнению эксперта, нужно строить максимально оперативно, чтобы они приносили пользу, а не наоборот тратили ресурсы на содержание недостроя.

"Эти истории с частичным финансированием — это мы не то что-то делаем в принципе. И результат такой же", — считает эксперт.

По планам Киевсовета, к концу 2024 года метро на Виноградарь продвинется лишь до 4,6% готовности.

Напомним, проект "Наша справа" провел собственное расследование о том, почему метро на Виноградаре никак не могут закончить.