Метро на Виноградар: як просувається будівництво нових станцій

Будівництво метро на Виноградар. Фото: КМДА

У Києві нині триває будівництво продовження зеленої гілки метрополітену від станції "Сирець" до Виноградара. Проєкт включає станції "Мостицька", "Проспект Правди" ("Варшавська") та "Виноградар".

Як просувається будівництво розповіли в "Київському метрополітені" для Новини.LIVE.

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У Києві триває будівництво метрополітену від станції "Сирець" до станції "Проспект Правди" з двома додатковими станціями "Мостицька" та "Проспект Правди". Цей проєкт також включає дільницю вилочного відгалуження до станції "Виноградар" першої черги.

Що робить цей проект особливим — це вперше за всю історію київського метрополітену будують двоярусний перегінний монолітний тунель між майбутніми станціями "Мостицька" та "Проспект Правди".

Технологія будівництва двоярусних тунелів обрана через щільну забудову місцевості, де проходить метро. Це дозволить ефективно прокласти нову ділянку, мінімізуючи вплив на міську інфраструктуру.

Наразі здійснюється значний обсяг будівельних робіт на станціях "Мостицька" та "Проспект Правди", включаючи влаштування огороджуючих конструкцій, монолітного залізобетонного кріплення котловану металоконструкціями, розробку та вивіз ґрунту, монтаж збірних блоків для тунелів та інші важливі етапи.

"Побудовано правий перегінний тунель від станції "Мостицька" до станції "Сирець" довжиною 1249,2 погонних метрів, завершено будівництво основних конструкцій вентиляційного вузла №213біс, виконано комплекс робіт з демонтажу тунелепрохідницького механізованого комплексу "Herrenknecht"", — розповіли в київському метрополітені.

Далі в планах улаштування гідроізоляції основних перегінних конструкцій з використанням високоефективних полімерних матеріалів та підготовку до винесення інженерних мереж.

Витрачено на це будівництво в 2023 році 500 мільйонів гривень з бюджету.

Наразі розглядаються можливості прискорення будівництва станцій з урахуванням воєнного стану — конкретних термінів в КП "Київський метрополітен" не називають.

Нагадаємо, у Києві провели випробування мосту Метро на суму пів мільйона гривень.