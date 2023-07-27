Метро на Виноградарь: как продвигается строительство новых станций

Строительство метро на Виноградарь. Фото: КГГА

В Киеве продолжается строительство новых станций зеленой ветки метрополитена от "Сырца" до Виноградаря. Проект включает в себя станции "Мостицкая", "Проспект Правды" ("Варшавская") и "Виноградарь".

Как продвигается строительство, рассказали в "Киевском метрополитене" для Новини.LIVE.

Читайте также:

Метро на Виноградарь

В Киеве продолжается строительство метрополитена от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" с двумя дополнительными станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды". Этот проект также включает участок вилочного ответвления на станцию "Виноградарь" первой очереди.

Что делает этот проект особенным — впервые за всю историю киевского метрополитена строят двухъярусный перегонный монолитный тоннель между будущими станциями "Мостицкая" и "Проспект Правды".

Технология строительства двухъярусных тоннелей выбрана из-за плотной застройки местности, где проходит метро. Это позволит эффективно проложить новый участок, минимизируя влияние на городскую инфраструктуру.

В настоящее время осуществляется значительный объем строительных работ на станциях "Мостицкая" и "Проспект Правды", включая устройство ограждающих конструкций, монолитного железобетонного крепления котлована металлоконструкциями, разработку и вывоз грунта, монтаж сборных блоков для тоннелей и другие важные этапы.

"Построен правый перегонный тоннель от станции "Мостицкая" до станции "Сырец" длиной 1249,2 погонных метров, завершено строительство основных конструкций вентиляционного узла №213бис, выполнен комплекс работ по демонтажу туннелепроходческого механизированного комплекса "Herrenknech"", — рассказали в киевском метрополитене.

Далее в планах — устройство гидроизоляции основных перегонных конструкций с использованием высокоэффективных полимерных материалов и подготовки к выносу инженерных сетей.

Израсходовано на это строительство в 2023 году 500 миллионов гривен из бюджета.

В настоящее время рассматриваются возможности ускорения строительства станций с учетом военного положения — конкретных сроков в КП "Киевский метрополитен" не называют.

Напомним, в Киеве провели испытание моста Метро на сумму полмиллиона гривен.