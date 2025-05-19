Будівництво метро на Виноградар у Києві — які проблеми виникають

Метро. Фото: Новини.LIVE

У 2027 році може не завершитися будівництво двох нових станцій метро Києва "Мостицька" та "Варшавська". Відомо, що існує брак фінансування.

Про це повідомляє УНІАН.

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У рамках соціально-економічної програми розвитку Києва до 2026 року на будівництво метро заплановано 838 мільйонів гривень. Водночас на цей рік для будівництва нових станцій обіцяють близько 346 мільйонів гривень.

"Відповідно до умов договору, укладеного між підприємством (КП "Київський метрополітен") та ТОВ "ГК "Автострада", сума бюджетних фінансових зобовʼязань на 2025 рік становить 346 284 560,00 гривень (станом на 05.05.2025) та в подальшому уточнюється", — повідомили у КП "Київський метрополітен".

Кредиторів, готових профінансувати завершення будівництва метро, наразі немає.

Підрядник — група компаній "Автострада" — у 2024 році отримала трохи більше ніж 82 мільйонів гривень, а нині фінансує будівництво переважно власними коштами.

За їхніми розрахунками, для завершення нових станцій метро в строк у 2025 році потрібно близько 3,5 мільярда гривень.

Відсутність тунелепрохідницького комплексу

Ще однією перешкодою для будівництва нових станцій є відсутність в Україні тунелепрохідницького комплексу. Наразі триває робота з його відновлення.

За інформацією "Автостради", виробник-компанія Herrenknecht обіцяє доставити в Україну відновлений щит на початку наступного року.

"Ризик-менеджер буде в шоці, враховуючи війну, можливий дефіцит бюджету, аварії на інфраструктурних об’єктах. Я, мабуть, більше 50% вірогідності, що воно буде завершено у строки, не дав би", — наголосив транспортний експерт Дмитро Беспалов.

Нагадаємо, проїзд в метро Києва коштує 8 гривень, однак для декого сума може збільшитися.

Раніше стало відомо, що "Автострада" планує розпочати буріння другого тунелю від станції "Сирець" до майбутньої станції "Мостицька" на початку 2026 року.