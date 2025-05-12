Буріння другого тунелю метро на Виноградар стартує у 2026 - деталі

Ремонтні роботи в Києві. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Компанія "Автострада", яка займається будівництвом метро в Києві, планує розпочати буріння другого тунелю від станції "Сирець" до майбутньої станції "Мостицька". Це станеться на початку 2026 року.

Про це розповів її власник Максим Шкіль в інтерв'ю ТСН.

Реклама

Читайте також:

Буріння другого тунелю метро на Виноградар стартує у 2026

"Ми придбали тунелепрохідницький щит, який буде доставлено після відновлення в Україну на початку 2026 року. І відразу ці роботи будуть розпочаті. Зараз триває перенесення мереж, ідуть підготовчі роботи для того, щоб мати відповідний фронт", — сказав він.

Шкіль повідомив, що компанія "Автострада" придбала прохідницький щит "Галина" у попереднього власника, який використовував його для будівництва першого тунелю, однак наразі від щита зберігся лише корпус.

"Все обладнання було розкрадене", — сказав бізнесмен.

Відновленням займеться німецька компанія Herrenknecht.

"Дефектація тривала чотири місяці — спеціалісти компанії розробили індивідуальний проєкт під цю машину, визначили необхідні комплектуючі. Щит буде відправлено на відновлення в Німеччину. Загальна вартість відновлення тунелепрохідницького комплексу становить 8 мільйонів євро", — сказав він.

За словами Шкіля, Herrenknecht вже отримала аванс у розмірі 30% від загальної суми.

Раніше ми розповідали, чому замість нових станцій і метро на Виноградар кияни отримали корупційні скандали, судові розгляди й чергову туманну обіцянку — тепер уже на 2027 рік.

Також ми писали, на якому етапі перебуває будівництво метро на Виноградар.