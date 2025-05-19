Строительство метро на Виноградарь в Киеве — какие проблемы возникают

Метро. Фото: Новини.LIVE

В 2027 году может не завершиться строительство двух новых станций метро Киева — "Мостицкая" и "Варшавская". Известно, что существует нехватка финансирования.

Об этом сообщает УНИАН.

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В рамках социально-экономической программы развития Киева до 2026 года на строительство метро запланировано 838 миллионов гривен. В то же время на этот год для строительства новых станций обещают около 346 миллионов гривен.

"Согласно условиям договора, заключенного между предприятием (КП "Киевский метрополитен") и ООО "ГК "Автострада", сумма бюджетных финансовых обязательств на 2025 год составляет 346 284 560,00 гривен (по состоянию на 05.05.2025) и в дальнейшем уточняется", — сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Кредиторов, готовых профинансировать завершение строительства метро, пока нет.

Подрядчик — группа компаний "Автострада" — в 2024 году получила чуть более 82 миллионов гривен, а сейчас финансирует строительство преимущественно собственными средствами.

По их расчетам, для завершения новых станций метро в срок в 2025 году нужно около 3,5 миллиарда гривен.

Отсутствие тоннелепроходческого комплекса

Еще одним препятствием для строительства новых станций является отсутствие в Украине тоннелепроходческого комплекса. Сейчас продолжается работа по его восстановлению.

По информации "Автострады", производитель-компания Herrenknecht обещает доставить в Украину восстановленный щит в начале следующего года.

"Риск-менеджер будет в шоке, учитывая войну, возможный дефицит бюджета, аварии на инфраструктурных объектах. Я, пожалуй, более 50% вероятности, что оно будет завершено в сроки, не дал бы", — отметил транспортный эксперт Дмитрий Беспалов.

Напомним, проезд в метро Киева стоит 8 гривен, однако для некоторых сумма может увеличиться.

Ранее стало известно, что "Автострада" планирует начать бурение второго тоннеля от станции "Сырец" до будущей станции "Мостицкая" в начале 2026 года.