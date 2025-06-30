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Головна Київ Метро Позняки у Києві — дослідник розповів про таємницю станції

Метро Позняки у Києві — дослідник розповів про таємницю станції

Ua ru
Дата публікації: 30 червня 2025 10:06
Метро Позняки — що відомо про таємний перехід
Станція метро Позняки. Фото: Нацполіція/Facebook

Низка станцій метро у Києві мають загадкові факти. Зокрема, станція метро Позняки має секретний перехід.

Про це розповів український дослідник під ніком DF1.

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Станція метро Позняки — що відомо про таємний перехід

Український дослідник під ніком DF1, який не розкриває свого імені, розповів таємницю білих ніш, які бачив кожен, хто відвідував станцію Позняки.

За словами дослідника, там ховається таємний перехід. Він також розкрив деталі, для чого його звели. Він нагадав, що станцію побудували ще у 1994 році. Тоді це був віддалений від центру міста район, і дістатися туди було складно.

"Саме тому відкриття метро значно спростило ситуацію мешканців на відмінну від, наприклад, троєщинців", — зазначив дослідник.

Також автор каналу пояснив, що на деяких старих картах метро можна помітити лінію, яку так і не збудували — Лівобережну. Саме на Позняках мав бути пересадковий вузол. 

Однак лінію Лівобережну так і не збудували. Встигли закласти ніші для проходу. Саме їх можна побачити на Позняках і дотепер.

Зауважимо, що зелена гілка метро в Києві стала третьою збудованою лінією. Вона завдовжки понад 23 кілометри та налічує аж 16 станцій:

  • Сирець; 
  • Дорогожичі; 
  • Лук'янівська; 
  • Золоті ворота; 
  • Палац спорту; 
  • Кловська; 
  • Печерська; 
  • Звіринецька; 
  • Видубичі; 
  • Славутич; 
  • Осокорки; 
  • Позняки; 
  • Харківська; 
  • Вирлиця; 
  • Бориспільська; 
  • Червоний хутір.
Карта метро Київ
Карта метро Києва. Фото: 100realty.ua

Раніше ми повідомляли, що у Києві на станціях метрополітену з'являться плакати з віршами.

Також ми писали, що біля станції метрополітену "Вокзальна" у Києві розпочали встановлення пандусів на вході та виході біля сходів.

Київ метро столиця метрополітен станції метро
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
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