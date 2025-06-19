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Головна Київ У Києві біля метро "Вокзальна" встановлюють пандуси — фото

У Києві біля метро "Вокзальна" встановлюють пандуси — фото

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Дата публікації: 19 червня 2025 09:26
Біля "Вокзальної" у Києві почали монтаж пандусів, — КМДА
Пандус біля метро. Фото: КМДА
Ключові моменти Пандуси біля метро у Києві

Біля станції метрополітену "Вокзальна" у Києві розпочали встановлення пандусів на вході та виході біля сходів. Вони відповідають будівельним нормам та стандартам безбар’єрності.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Пандуси біля метро у Києві

На станції метро "Вокзальна" у межах робіт з підвищення рівня доступності метро розпочали монтаж пандусів на сходових маршах. Нові конструкції відповідають усім будівельним нормам і стандартам безбар’єрності.

Встановлення пандуса на вході до станції метро "Вокзальна" у Києві в межах проєкту з безбар’єрності
Пандус біля метро. Фото: КМДА

Так, сьогодні вночі, 18 червня, вже встановили перший пандус, а до кінця тижня планують встановити другий. Роботи проводять вночі, аби вдень не перешкоджати пасажиропотоку. 

На сходах біля виходу зі станції метро "Вокзальна" з'явився пандус
Пандус біля метро. Фото: КМДА

Крім того, у столичному метрополітені є змога замовити супровід для безпечного та комфортного пересування маломобільним пасажирам — за телефоном 044 238 55 11. У травні цією послугою скористалися майже 950 пасажирів.

Нагадаємо, у метро Києва з'являться банери з віршами європейських поетів, зокрема, й українських.

А голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що будівництво метро на Троєщину не є серед пріоритетів зараз.

Київ метро КМДА особа з інвалідністю інклюзивні ініціативи
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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