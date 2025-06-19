Біля "Вокзальної" у Києві почали монтаж пандусів, — КМДА

Пандус біля метро. Фото: КМДА

Біля станції метрополітену "Вокзальна" у Києві розпочали встановлення пандусів на вході та виході біля сходів. Вони відповідають будівельним нормам та стандартам безбар’єрності.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

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Пандуси біля метро у Києві

На станції метро "Вокзальна" у межах робіт з підвищення рівня доступності метро розпочали монтаж пандусів на сходових маршах. Нові конструкції відповідають усім будівельним нормам і стандартам безбар’єрності.

Пандус біля метро. Фото: КМДА

Так, сьогодні вночі, 18 червня, вже встановили перший пандус, а до кінця тижня планують встановити другий. Роботи проводять вночі, аби вдень не перешкоджати пасажиропотоку.

Пандус біля метро. Фото: КМДА

Крім того, у столичному метрополітені є змога замовити супровід для безпечного та комфортного пересування маломобільним пасажирам — за телефоном 044 238 55 11. У травні цією послугою скористалися майже 950 пасажирів.

Нагадаємо, у метро Києва з'являться банери з віршами європейських поетів, зокрема, й українських.

А голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що будівництво метро на Троєщину не є серед пріоритетів зараз.