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Головна Київ У метро Києва з'являться банери з віршами європейських поетів

У метро Києва з'являться банери з віршами європейських поетів

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Дата публікації: 16 червня 2025 08:46
У межах проєкту "Вірші в метро" у підземці Києва вивісять плакати
Метро Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Ключові моменти Вірші в метро

У Києві на станціях метрополітену з'являться плакати з віршами. Це поезія європейських авторів, а також української письменниці та волонтерки Вікторії Амеліної.

Про це повідомила пресслужба Польського Інституту.

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Вірші в метро

Так, у межах проєкту "Вірші в метро – 2025" у метро з'являться 10 плакатів із поезією європейських авторів, перекладених українською мовою: Австрії, Іспанії, Литви, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Угорщини та Чехії.

Ці вірші порушують теми, які є актуальними для демократичних суспільств, — зокрема щодо російсько-української війни. До добірки також увійшов вірш української письменниці та волонтерки Вікторії Амеліної, яка загинула внаслідок російського ракетного удару по Краматорську у 2023 році. 

Водночас представлять творчість української поетки, письменниці й перекладачки Марії Ілляшенко, яка народилася в Києві, але проживає в Празі. Ще у проєкті візьме участь авторка з Нідерландів Ліза Віда, яка має українське коріння.

Крім того, можна буде ознайомитися з творами таких авторів:

  • Богдана Задури;
  • Петера Пауля Віплінера;
  • Рози Ауслендер;
  • Шандора Петефі;
  • Марюса Бурокаса;
  • Вісенте Алейксандре-і-Мерло.

Плакати висітимуть протягом усього червня на станціях метрополітену у Києві, Харкові та Дніпрі.

Нагадаємо, голова Деснянської РДА Максим Бахматов розповів, що наразі будівництво метро на Троєщину у Києві не є серед пріоритетів через високу вартість проєкту та війну.

Також у Києві на зеленій гілці існує недобудована станція "Теличка" — ЗМІ розповіли детальніше.

Київ метро вірші поет метрополітен
Євгенія Брюховецька - редактор
Автор:
Євгенія Брюховецька
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