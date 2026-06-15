Ми все відбудуємо: Епіфаній про російські удари по Лаврі

Митрополит Епіфаній. Фото: УНІАН

Предстоятель Православної церкви України Митрополит Епіфаній назвав регулярні обстріли столиці помстою Росії за неможливість завоювати державу і закликав суспільство до духовної стійкості, яка є головною аксіомою для майбутньої перемоги. Російські окупаційні війська здійснили атаку на Києво-Печерську лавру, намагаючись знищити історичну спадщину України та підірвати моральний дух її громадян, проте Успенський собор вистоїть, як уже неодноразово траплялося під час минулих руйнувань.

Про це Митрополит Епіфаній сказав у коментарі журналістам Новини.LIVE.

Епіфаній назвав удари по Києву помстою за незламність України

За його словами, російська армія цілеспрямовано б'є по Києву, оскільки місто виконує роль духовного серця країни. Постійні потужні обстріли та руйнація національних святинь є спробою ворога стерти українську історію з лиця землі, а також морально і духовно зламати опір людей.

Очільник церкви наголосив, що це протистояння з одним і тим самим супротивником триває вже дуже довго, а безпосередній терор продовжується понад чотири роки. Попри серйозні пошкодження релігійного комплексу, митрополит висловив упевненість у незламності народу та неминучому відновленні зруйнованого. За його словами, головною умовою для подолання цих випробувань і досягнення перемоги є збереження внутрішньої міцності та витривалості українців.

"Він триває вже понад чотири роки і загалом воно триває вже давно. Ворог один і той же. Він намагається нас знищити, знищити нашу історію, сперти з лиця землі, бо без нашої історії вони не можуть відновити так звану величність своєї російської імперії зла. І це така помста, якщо вони не можуть заволодіти, то ми бачимо, що вони намагаються це руйнувати. Але ми вистоїмо, бо найперше ми повинні бути духовно сильними і витривалими", — зазначив митрополит Епіфаній.

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"Якщо ми будемо духовно сильними, далі будемо боротися, то неодмінно досягнемо перемоги. Це аксіома. Тому вони зараз намагаються нас духовно, морально зламати такими речами, руйнацією наших духовних святинь, бо столиця – це духовне серце нашої української держави. І тому зараз столиця потерпає постійно від цього терору, від таких сильних ударів. Але ми пройдемо ці випробування, цей собор, на жаль, в історії бачив неодноразово руйнації. Ми відновимо все. Ми переможемо, ми відновимо, ми вміємо відновлюватися.І тому будемо разом і далі створити наше спільне українське майбутнє", — заявив очільник Православної церкви України.

Новини.LIVE повідомляли, що у ніч на понеділок, 15 червня 2026 року, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київщину, застосувавши ракети та ударні БпЛА.

Епіцентром удару став історичний центр столиці, де ворог поцілив по унікальних об'єктах всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Пряме влучання "Шахеда" припало на територію Успенського собору Києво-Печерської лаври, що спровокувало масштабну пожежу на даху площею близько 800 кв. м. Крім того, під час повторної атаки постраждала Вежа Іоанна Кушника XVII–XVIII століть і загалом пошкоджено щонайменше п'ять пам'яток національного значення. Поруч також спалахнула покрівля "Мистецького арсеналу" на площі 1000 кв. м. Братія та залі заповідника разом із ДСНС оперативно евакуювали старовинні ікони, антимінси та сакральні реліквії.

На території самої Лаври минулося без жертв, проте загалом у місті через обстріли постраждали люди. Територію святині, яка цьогоріч відзначає своє 975-річчя, закрили для відвідувачів на невизначений термін.

Масштаби катастрофи на території монастирського комплексу оглянув Президент України Володимир Зеленський, залучивши до оцінки ситуації ключових міністрів і правоохоронців. Очільник зовнішньополітичного відомства Андрій Сибіга звинуватив російську верхівку у варварстві та оголосив про запуск екстрених міжнародних механізмів реагування по лінії ЮНЕСКО. Водночас в Офісі президента підкреслили, що прицільний удар по Лаврії потребує негайної та жорсткої відповіді глобальної спільноти.