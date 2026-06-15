Буданов про удар по Лаврі: це свідчення безпорадності й убогості

Термінова новина

Очільник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на російську атаку по Києву, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської лаври. За його словами, удар по одній із головних православних святинь України є злочином не лише проти українського народу, а й проти всього світового православ'я. Також він закликав до посилення міжнародного тиску на Росію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на заяву Буданова в Telegram.

"Удар по Києво-Печерській лаврі – свідчення безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах. За весь терор, який скоїла росія, міжнародний тиск на неї мусить зростати", – написав він.

Новина доповнюється