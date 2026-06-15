Мы всё восстановим: Епифаний о российских ударах по Лавре

Митрополит Епифаний. Фото: УНИАН

Предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний назвал регулярные обстрелы столицы местью России за невозможность завоевать государство и призвал общество к духовной стойкости, которая является главной аксиомой будущей победы. Российские оккупационные войска совершили атаку на Киево-Печерскую лавру, пытаясь уничтожить историческое наследие Украины и подорвать моральный дух ее граждан, однако Успенский собор устоит, как это уже неоднократно случалось во время прошлых разрушений.

Об этом митрополит Епифаний сказал в комментарии журналистам Новини.LIVE.

Епифаний назвал удары по Киеву местью за несокрушимость Украины

По его словам, российская армия целенаправленно наносит удары по Киеву, поскольку город играет роль духовного сердца страны. Постоянные мощные обстрелы и разрушение национальных святынь являются попыткой врага стереть украинскую историю с лица земли, а также морально и духовно сломить сопротивление людей.

Глава церкви подчеркнул, что это противостояние с одним и тем же противником длится уже очень долго, а непосредственный террор продолжается более четырех лет. Несмотря на серьезные повреждения религиозного комплекса, митрополит выразил уверенность в несокрушимости народа и неизбежном восстановлении разрушенного. По его словам, главным условием для преодоления этих испытаний и достижения победы является сохранение внутренней силы и выносливости украинцев.

«Она длится уже более четырех лет, а в целом продолжается уже давно. Враг один и тот же. Он пытается уничтожить нас, уничтожить нашу историю, стереть с лица земли, потому что без нашей истории они не могут восстановить так называемое величие своей российской империи зла. И это такая месть: если они не могут завладеть, то мы видим, что они пытаются это разрушить. Но мы выстоим, потому что прежде всего мы должны быть духовно сильными и выносливыми», — отметил митрополит Епифаний.

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«Если мы будем духовно сильными, будем продолжать бороться, то непременно добьемся победы. Это аксиома. Поэтому они сейчас пытаются нас духовно, морально сломить такими вещами, разрушением наших духовных святынь, потому что столица — это духовное сердце нашего украинского государства. И поэтому сейчас столица постоянно страдает от этого террора, от таких сильных ударов. Но мы пройдем эти испытания, этот собор, к сожалению, в истории не раз видел разрушения. Мы восстановим все. Мы победим, мы восстановим, мы умеем восстанавливаться. И поэтому будем вместе и дальше создавать наше общее украинское будущее», — заявил глава Православной церкви Украины.

Новини.LIVE сообщали, что в ночь на понедельник, 15 июня 2026 года, российские войска осуществили массированную комбинированную атаку на Киевскую область, применив ракеты и ударные БПЛА.

Эпицентром удара стал исторический центр столицы, где враг нанес удар по уникальным объектам всемирного наследия ЮНЕСКО. Прямое попадание «Шахеда» пришлось на территорию Успенского собора Киево-Печерской лавры, что спровоцировало масштабный пожар на крыше площадью около 800 кв. м. Кроме того, во время повторной атаки пострадала Башня Иоанна Кушника XVII–XVIII веков и в целом повреждено как минимум пять памятников национального значения. Рядом также загорелась кровля «Художественного арсенала» на площади 1000 кв. м. Братия и сотрудники заповедника вместе с ГСЧС оперативно эвакуировали старинные иконы, антиминсы и сакральные реликвии.

На территории самой Лавры обошлось без жертв, однако в целом в городе в результате обстрелов пострадали люди. Территорию святыни, которая в этом году отмечает свое 975-летие, закрыли для посетителей на неопределенный срок.

Масштабы катастрофы на территории монастырского комплекса осмотрел Президент Украины Владимир Зеленский, привлекая к оценке ситуации ключевых министров и правоохранителей. Глава внешнеполитического ведомства Андрей Сибига обвинил российскую верхушку в варварстве и объявил о запуске экстренных международных механизмов реагирования по линии ЮНЕСКО. В то же время в Офисе президента подчеркнули, что прицельный удар по Лаврии требует немедленного и жесткого ответа со стороны мирового сообщества.