Закупівля для метро Києва — влада витратить 6 млн грн на лампи

Пасажири в метро Києва. Фото: Новини.LIVE

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" планує витратити 6,5 мільйона гривень на закупівлю ламп та кабелів. Для цього оголосили два тендери.

Про це стало відомо з оголошень в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

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Закупівлі для метро Києва

Як відомо, для метро Києва планують закупити 52 500 світлодіодних ламп, вартість яких становить 4 млн 409 тис. 640 грн. Аукціон відбудеться вже 8 травня, а на березень 2026 року заплановано завершення постачання.

Тендер на закупівлю ламп. Фото: скриншот

Крім того, "Київський метрополітен" має намір придбати понад 21 тисячу метрів кабелі на загальну суму 2 млн 100 тис. 745 грн. На 6 травня призначений аукціон, а до 31 грудня 2025 — строк постачання.

Тендер на закупівлю кабелю. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше ми писали, що не так із будівництвом метро на Виноградар. Роботи зупинили через перенесення ліній електропередач, на що пішли додаткові кошти.

Також ми писали, що у Києві розпочато тендери на проєктування ремонтів мостів.