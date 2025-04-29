У Києві буде ремонт на Берестейському і Каховському шляхопроводах

Ремонтні роботи в Києві. Фото ілюстративне архівне: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

КП "Київавтошляхміст" повідомило про оголошення тендерів на розробку проєктної документації для протиаварійних заходів і поточного ремонту двох важливих шляхопроводів. Йдеться про об'єкт на проспекті Берестейському біля станції метро "Святошин" та на перетині Броварського проспекту з вулицею Митрополита Андрея Шептицького поблизу станції метро "Лівобережна".

Про це повідомила пресслужба Київської міської ради.

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Ремонт шляхопроводу на Берестейському в Києві

Шляхопровід на проспекті Берестейському, який функціонує з 1985 року, потребує ремонту через значне зношення конструкцій. Інженери зафіксували руйнування бетонного шару, оголення арматури та її сильну корозію як на балках прогонових будов, так і на опорах.

Зараз оголошено тендер на підготовку проєктної документації для проведення протиаварійного ремонту. У рамках запланованих робіт буде відновлено прогонові будови, опори, водовідвідну систему та укоси. Орієнтовно розробка проєкту триватиме до пів року.

Що будуть ремонтувати на Каховському шляхопроводі

Другий об'єкт, а саме Каховський шляхопровід (№2), який був зведений ще у 1964 році, також потребує оновлення через тривалий термін експлуатації.

У конструкціях зафіксовано аналогічні пошкодження: руйнування бетону, корозію арматури та ушкодження елементів мостового полотна.

Розробка проєкту поточного ремонту передбачає відновлення опор, прогонових будов, полотна та укосів. Очікується, що підготовка проєктної документації займе близько трьох місяців.

Подання заявок на участь у тендерах триває до 2 травня 2025 року.

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