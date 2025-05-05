Закупка для метро Киева — власти потратят 6 млн грн на лампы

Пассажиры в метро Киева. Фото: Новини.LIVE

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" планирует потратить 6,5 миллиона гривен на закупку ламп и кабелей. Для этого объявили два тендера.

Об этом стало известно из объявлений в электронной системе публичных закупок Prozorro.

Реклама

Читайте также:

Закупки для метро Киева

Как известно, для метро Киева планируют закупить 52 500 светодиодных ламп, стоимость которых составляет 4 млн 409 тыс. 640 грн. Аукцион состоится уже 8 мая, а на март 2026 года запланировано завершение поставки.

Тендер на закупку ламп. Фото: скриншот

Кроме того, "Киевский метрополитен" намерен приобрести более 21 тысячи метров кабеля на общую сумму 2 млн 100 тыс. 745 грн. На 6 мая назначен аукцион, а до 31 декабря 2025 года — срок поставки.

Тендер на закупку кабеля. Фото: скриншот

Напомним, ранее мы писали, что не так со строительством метро на Виноградарь. Работы остановили из-за переноса линий электропередач, на что ушли дополнительные средства.

Также мы писали, что в Киеве начаты тендеры на проектирование ремонтов мостов.