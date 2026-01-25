Чому міні-ТЕЦ не врятують Київ — тисяча установок і місяці очікувань

Одна з ТЕЦ Києва. Фото: kmda.gov.ua

Повністю замінити київські ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6 малими когенераційними установками практично неможливо. Ця ідея останніми тижнями мусується в пресі на тлі постійних обстрілів столичних електромереж.

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, коментуючи дискусії навколо альтернативних джерел генерації для столиці.

Експерт пояснив, що так звані міні-ТЕЦ справді можуть бути корисними в аварійних ситуаціях насамперед для забезпечення електроенергією підприємств теплокомуненерго, водоканалів та інших критично важливих міських служб. Однак розглядати їх як повноцінну заміну великим теплоелектроцентралям не доводиться.

Так виглядає зсередини столична ТЕЦ. Фото: kmda.gov.ua

Чому міні-ТЕЦ не врятують енергосистему Києва

За словами Павлюка, щоб покрити електричну потужність Києва, що перевищує півтора гігавата, місту знадобилося б понад тисячу когенераційних машин. Окрім їхньої кількості, серйозною проблемою залишаються розміщення обладнання, складність підключення до мереж та подальше обслуговування таких установок.

Павлюк також зазначив, що навіть у найкращих відомих йому випадках процес підключення когенераційної машини займав близько місяця.

"Найчастіше це триває значно довше, тому що постійно виникають технічні складнощі з під'єднанням", — наголосив експерт в ефірі програми "Київський час".

