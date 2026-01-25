Видео
Мини-ТЭЦ в Киеве не выдержат нагрузки — мнение эксперта

Ua ru
Дата публикации 25 января 2026 12:51
Почему мини-ТЭЦ не спасут Киев — тысяча установок и месяцы ожиданий
Одна из ТЭЦ Киева. Фото: kmda.gov.ua

Полностью заменить киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 малыми когенерационными установками практически невозможно. Эта идея в последние недели муссируется в прессе на фоне постоянных обстрелов столичных электросетей. 

Об этом заявил исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, комментируя дискуссии вокруг альтернативных источников генерации для столицы.

Эксперт пояснил, что так называемые мини-ТЭЦ действительно могут быть полезны в аварийных ситуациях прежде всего для обеспечения электроэнергией предприятий теплокоммунэнерго, водоканалов и других критически важных городских служб. Однако рассматривать их как полноценную замену крупным теплоэлектроцентралям не приходится. 

ТЭЦ Киева
Так выглядит изнутри столичная ТЭЦ. Фото: kmda.gov.ua

Почему мини-ТЭЦ не спасут энергосистему Киева

По словам Павлюка, чтобы покрыть электрическую мощность Киева, превышающую полтора гигаватта, городу потребовалось бы более тысячи когенерационных машин. Помимо их количества, серьезной проблемой остаются размещение оборудования, сложность подключения к сетям и дальнейшее обслуживание таких установок. 

Павлюк также отметил, что даже в лучших известных ему случаях процесс подключения когенерационной машины занимал около месяца.

"Чаще всего это длится значительно дольше, потому что постоянно возникают технические сложности с подсоединением", — подчеркнул эксперт в эфире программы "Киевское время". 

Напомним, силы ПВО Украины сумели сбить 87 воздушных целей за сутки в небе над страной. 

Денис Шмыгаль объяснил, насколько сложной является ситуация в украинской энергетике и к чему надо готовиться. 

Киев обстрелы ТЭЦ война в Украине Киевтеплоэнерго
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
