Мінкульт запропонував Київській консерваторії відмовитися від Чайковського у назві

Колектив Київської консерваторії відмовляється прибирати ім'я Чайковського з назви закладу

Міністерство культури та інформаційної політики направило лист до Національної музичної академії з пропозицією щодо відмови від імені Чайковського у назві закладу. У відомстві наголошують, що цей діяч вважав себе "корінною російською людиною" та не мав прямого стосунку до розвитку НМАУ.

Про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко у Telegram.

Пропозиція Мінкульту

"МКІП, керуючись нормою частини другої статті 5 та частини першої статті 11 Закону України "Про присвоєння юридичним особам та об’єктам права власності імен фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій", вносить пропозицію щодо відмови від імені Чайковського у назві НМАУ", — написав Ткаченко.

Міністр наголосив, що, відповідно до цієї норми, імена фізичних осіб присвоюються з метою увічнення пам’яті про осіб, які внесли вагомий внесок у боротьбу за незалежність, розбудову Української держави. Натомість, за його словами, згідно з дослідженнями музикознавців, діяльність Чайковського не була пов’язана з НМАУ в її історіогенезі, а сам композитор ідентифікував себе як "корінна російська людина".

"МКІП уже неодноразово виступало з позицією щодо необхідності відмови від імені П.І.Чайковського у назві Національна музична академія України. Ми бачимо бажання студентів, тому шукаємо шляхи вирішення ситуації", — підкреслив він.

Скандал навколо Київської консерваторії

Експертна рада Міністерства культури та інформполітики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала НМАУ розглянути на зборах трудового колективу питання вилучення імені Чайковського з назви навчального закладу. Рекомендації щодо перейменування закладу також були надані профільним комітетом Верховної Ради та УІНП.

Варто зазначити, що в вчена рада Національної музичної академії імені П.І. Чайковського виступила за те, щоб залишити в назві ім’я композитора. Члени ради аргументували це тим, що композитор мав українське коріння та використовував у своїх творах український мелос.

Трудовий колектив Національної музичної академії України 26 грудня ухвалив рішення, що питання назви НМАУ ім. П.І.Чайковського потребує подальшого комплексного аналізу та вивчення вітчизняних та міжнародних експертних висновків.

Таке рішення викликало незадоволення серед студентів та хвилю критики серед українців.

Нагадаємо, Київрада перейменувала 31 вулицю, провулок, проспект та бульвар. Перейменували ті вулиці, які пов'язані з Росії та СРСР. Рішення було ухвалено на засіданні, яке відбулося у четвер, 9 лютого.