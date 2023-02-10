Минкульт предложил Киевской консерватории отказаться от Чайковского в названии и напомнил о законе
Министерство культуры и информационной политики направило письмо в Национальную музыкальную академию с предложением об отказе от имени Чайковского в названии заведения. В ведомстве отмечают, что этот деятель считал себя "коренным русским человеком" и не имел прямого отношения к развитию НМАУ.
Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в Telegram.
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Предложение Минкульта
"МКИП, руководствуясь нормой части второй статьи 5 и части первой статьи 11 Закона Украины "О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий", вносит предложение об отказе от имени Чайковского в названии НМАУ", — написал Ткаченко.
Министр подчеркнул, что, согласно этой норме, имена физических лиц присваиваются с целью увековечения памяти о лицах, внесших весомый вклад в борьбу за независимость, развитие Украинского государства. По его словам, согласно исследованиям музыковедов, деятельность Чайковского не была связана с НМАУ в ее историогенезе, а сам композитор идентифицировал себя как "коренной русский человек".
"МКИП уже неоднократно выступало с позицией о необходимости отказа от имени П.И.Чайковского в названии Национальная музыкальная академия Украины. Мы видим желание студентов, поэтому ищем пути разрешения ситуации", — подчеркнул он.
Скандал вокруг Киевской консерватории
Экспертный совет Министерства культуры и информполитики по преодолению последствий русификации и тоталитаризма рекомендовал НМАУ рассмотреть на собрании трудового коллектива вопрос изъятия имени Чайковского из названия учебного заведения. Рекомендации по переименованию заведения также были предоставлены профильным комитетом Верховной Рады и УИНП.
Следует отметить, что ученый совет Национальной музыкальной академии имени П.И. Чайковская выступила за то, чтобы оставить в названии имя композитора. Члены совета аргументировали это тем, что у композитора были украинские корни и использовали в своих произведениях украинский мелос.
Трудовой коллектив Национальной музыкальной академии Украины 26 декабря принял решение о том, что вопрос названия НМАУ им. П.И.Чайковского требует дальнейшего комплексного анализа и изучения отечественных и международных экспертных выводов.
Такое решение вызвало недовольство среди студентов и волну критики среди украинцев.
Напомним, Киевсовет переименовал 31 улицу, переулок, проспект и бульвар. Переименовали те улицы, которые связаны с россией и СССР. Решение было принято на состоявшемся в четверг 9 февраля заседании.