Українці повинні чекати на допомогу місяцями

Геннадій Кривошея. Фото: кадр із відео

Процедура виділення компенсацій постраждалим від обстрілів у Києві надзвичайно затягнута. Мешканці змушені чекати допомоги по пів року і більше.

Про це заявив народний депутат Геннадій Кривошея в ефірі "Київського часу".

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Нардеп наголосив, що з моменту першого обстеження пошкодженого житла до реального надходження коштів проходить у середньому 6–8 місяців.

"Я прорахував усі етапи. Якщо ми хочемо виділити кошти з Резервного фонду, процедура включає до 15 кроків. І в середньому вона займає шість, п’ять, а іноді навіть вісім місяців", — сказав депутат.

Кривошея зазначив, що така тривалість процесу є абсолютно неприйнятною, особливо взимку.

"Я спробував узимку, коли було -20, пояснити людям, що їм треба чекати шість місяців. Це неможливо. І це не гіпотетично — це реальна історія", — додав він.

Депутат нагадав, що нова постанова Кабінету Міністрів має спростити цю бюрократичну систему, але поки не зрозуміло, наскільки ефективним буде її впровадження.

Експерти також обговорили, що після серйозних обстрілів Голосіївського району столиці у лютому 2024 року ситуація досі не зрушила з місця.

Нагадаємо, що депутатка Київської міської ради Алла Шлапак розповіла, що жителі пошкоджених будинків опинилися не лише без даху над головою, а й з несподіваними комунальними проблемами.

Також ми пояснювали, що відбувається з правом власності після руйнування житла внаслідок війни та чи зникає воно разом із фізичним об’єктом.