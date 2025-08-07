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Главная Киев Месяцы ожиданий — нардеп раскрыл, как платят компенсации в Киеве

Месяцы ожиданий — нардеп раскрыл, как платят компенсации в Киеве

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 00:02
Украинцы должны ждать помощи месяцами
Геннадий Кривошея. Фото: кадр из видео

Процедура выделения компенсаций пострадавшим от обстрелов в Киеве чрезвычайно затянута. Жители вынуждены ждать помощи по полгода и более.

Об этом заявил народный депутат Геннадий Кривошея в эфире "Київського часу".

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Украинцы должны ждать помощи месяцами

Нардеп отметил, что с момента первого обследования поврежденного жилья до реального поступления средств проходит в среднем 6-8 месяцев.

"Я просчитал все этапы. Если мы хотим выделить средства из Резервного фонда, процедура включает до 15 шагов. И в среднем она занимает шесть, пять, а иногда даже восемь месяцев", — сказал депутат.

Кривошея отметил, что такая длительность процесса является абсолютно неприемлемой, особенно зимой.

"Я попытался зимой, когда было -20, объяснить людям, что им надо ждать шесть месяцев. Это невозможно. И это не гипотетически — это реальная история", — добавил он.

Депутат напомнил, что новое постановление Кабинета Министров должно упростить эту бюрократическую систему, но пока не понятно, насколько эффективным будет ее внедрение.

Эксперты также обсудили, что после серьезных обстрелов Голосеевского района столицы в феврале 2024 года ситуация до сих пор не сдвинулась с места.

Напомним, что депутат Киевского городского совета Алла Шлапак рассказала, что жители поврежденных домов оказались не только без крыши над головой, но и с неожиданными коммунальными проблемами.

Также мы объясняли, что происходит с правом собственности после разрушения жилья в результате войны и исчезает ли оно вместе с физическим объектом.

Киев нардепы жилье компенсация разрушения
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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