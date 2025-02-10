Тиск та домагання з боку художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса — фоторепортаж з акції протесту

Учасник мітингу тримає плакат перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

У понеділок, 10 лютого, у Києві, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА), активісти провели мітинг проти домагань в театральному середовищі та університетах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.

Як пройшов мітинг, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

Читайте також:

У Києві выдбувся мітинг проти домагань у театрах

На мітингу десятки активістів, акторів та студентів вимагали столичну владу звернути увагу на проблеми харасменту в театрах та культурних вишах. Вони вийшли під стіни КМДА з плакатами та гаслами.

Дівчина вийшла на протест із плакатом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Учасниця мітингу тримає плакат із гаслом "Не мовчи". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Люди зібралися на акцію під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Жінка тримає у руці плакат. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Молодь на мітингу перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Чоловік прийшов на мітинг із закликом "Не мовчи". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Учасники акції на сходах перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Нагадаємо, на акції 10 лютого у Києві учасники вимагали не лише розслідування, а й відповідальності для всіх причетних до харасменту і тиску в театральних установах та творчих закладах освіти. Зокрема, йдеться про художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса.