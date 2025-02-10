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Мітинг проти домагань і тиску в театрах Києва — фоторепортаж

10 лютого 2025 15:02
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф
Тиск та домагання з боку художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса — фоторепортаж з акції протесту
Учасник мітингу тримає плакат перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов
Ігор Кузнєцов - Фотограф
Ігор Кузнєцов
Фотограф

У понеділок, 10 лютого, у Києві, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА), активісти провели мітинг проти домагань в театральному середовищі та університетах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.

Як пройшов мітинг, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.

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На мітингу десятки активістів, акторів та студентів вимагали столичну владу звернути увагу на проблеми харасменту в театрах та культурних вишах. Вони вийшли під стіни КМДА з плакатами та гаслами.

Мітинг у Києві проти тиску у театрі Андрій Білоус
Дівчина вийшла на протест із плакатом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
У Києві відбувся мітинг проти тиску у театрах
Учасниця мітингу тримає плакат із гаслом "Не мовчи". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
Мітинг у Києві проти домагань у театрах та Білоуса
Люди зібралися на акцію під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
Акція проти Андрія Білоуса під КМДА
Жінка тримає у руці плакат. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
Мітинг у Києві проти домагань у театрах та Білоуса
Молодь на мітингу перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
у києві пройшов мітинг проти тиску на акторів у театрі
Чоловік прийшов на мітинг із закликом "Не мовчи". Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 
Під КМДА у Києві мітинг проти домагань у театрі
Учасники акції на сходах перед будівлею КМДА. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов 

Нагадаємо, на акції 10 лютого у Києві учасники вимагали не лише розслідування, а й відповідальності для всіх причетних до харасменту і тиску в театральних установах та творчих закладах освіти. Зокрема, йдеться про художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса.

Київ мітинг домагання протести КМДА викладачі
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