Тиск та домагання з боку художнього керівника "Молодого театру" Андрія Білоуса — фоторепортаж з акції протесту

Мітинг проти домагань і тиску в театрах Києва — фоторепортаж
У понеділок, 10 лютого, у Києві, під будівлею Київської міської державної адміністрації (КМДА), активісти провели мітинг проти домагань в театральному середовищі та університетах. Учасники, серед яких актори та студенти, виступили на підтримку 46 акторів Молодого театру, які заявили про випадки тиску з боку художнього керівника Андрія Білоуса.
Як пройшов мітинг, пропонуємо подивитися у фоторепортажі Новини.LIVE.
У Києві выдбувся мітинг проти домагань у театрах
На мітингу десятки активістів, акторів та студентів вимагали столичну владу звернути увагу на проблеми харасменту в театрах та культурних вишах. Вони вийшли під стіни КМДА з плакатами та гаслами.
Нагадаємо, на акції 10 лютого у Києві учасники вимагали не лише розслідування, а й відповідальності для всіх причетних до харасменту і тиску в театральних установах та творчих закладах освіти. Зокрема, йдеться про художнього керівника Молодого театру та викладача КНУТКіТ ім. Карпенка-Карого Андрія Білоуса.
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