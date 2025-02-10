Давление и домогательства со стороны художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса — фоторепортаж с акции протеста

Митинг против домогательств в театрах Киева — фоторепортаж
В понедельник, 10 февраля, в Киеве, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА), активисты провели митинг против домогательств в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Билоуса.
Как прошел митинг, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.
В Киеве прошел митинг против домогательств в театрах
На митинге десятки активистов, актеров и студентов требовали столичную власть обратить внимание на проблемы харассмента в театрах и культурных вузах. Они вышли под стены КГГА с плакатами и лозунгами.
Напомним, на акции 10 февраля в Киеве участники требовали не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях. В частности, речь идет о художественном руководителе Молодого театра и преподавателе КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрее Билоусе.
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