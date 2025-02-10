Давление и домогательства со стороны художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса — фоторепортаж с акции протеста

Участник митинга держит плакат перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

В понедельник, 10 февраля, в Киеве, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА), активисты провели митинг против домогательств в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Билоуса.

Как прошел митинг, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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На митинге десятки активистов, актеров и студентов требовали столичную власть обратить внимание на проблемы харассмента в театрах и культурных вузах. Они вышли под стены КГГА с плакатами и лозунгами.

Девушка вышла на протест с плакатом. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Участница митинга держит плакат с лозунгом "Не молчи". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Люди собрались на акцию под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Женщина держит в руке плакат. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Молодежь на митинге перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Мужчина пришел на митинг с призывом "Не молчи". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Участники акции на лестнице перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, на акции 10 февраля в Киеве участники требовали не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях. В частности, речь идет о художественном руководителе Молодого театра и преподавателе КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрее Билоусе.