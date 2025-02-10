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Митинг против домогательств в театрах Киева — фоторепортаж

10 февраля 2025 15:02
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф
Давление и домогательства со стороны художественного руководителя "Молодого театра" Андрея Билоуса — фоторепортаж с акции протеста
Участник митинга держит плакат перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Игорь Кузнецов - Фотограф
Игорь Кузнецов
Фотограф

В понедельник, 10 февраля, в Киеве, под зданием Киевской городской государственной администрации (КГГА), активисты провели митинг против домогательств в театральной среде и университетах. Участники, среди которых актеры и студенты, выступили в поддержку 46 актеров Молодого театра, которые заявили о случаях давления со стороны художественного руководителя Андрея Билоуса.

Как прошел митинг, предлагаем посмотреть в фоторепортаже Новини.LIVE.

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На митинге десятки активистов, актеров и студентов требовали столичную власть обратить внимание на проблемы харассмента в театрах и культурных вузах. Они вышли под стены КГГА с плакатами и лозунгами.

Мітинг у Києві проти тиску у театрі Андрій Білоус
Девушка вышла на протест с плакатом. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
У Києві відбувся мітинг проти тиску у театрах
Участница митинга держит плакат с лозунгом "Не молчи". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Мітинг у Києві проти домагань у театрах та Білоуса
Люди собрались на акцию под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Акція проти Андрія Білоуса під КМДА
Женщина держит в руке плакат. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Мітинг у Києві проти домагань у театрах та Білоуса
Молодежь на митинге перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
у києві пройшов мітинг проти тиску на акторів у театрі
Мужчина пришел на митинг с призывом "Не молчи". Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов
Під КМДА у Києві мітинг проти домагань у театрі
Участники акции на лестнице перед зданием КГГА. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Напомним, на акции 10 февраля в Киеве участники требовали не только расследования, но и ответственности для всех причастных к харассменту и давлению в театральных учреждениях и творческих учебных заведениях. В частности, речь идет о художественном руководителе Молодого театра и преподавателе КНУТКиТ им. Карпенко-Карого Андрее Билоусе.

Киев митинг домогательства протесты КГГА преподаватели
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