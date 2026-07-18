Мітинг на підтримку Михайла Федорова 18 липня: кияни вийшли з креативними картонками

Кияни з картонками на мітингу в підтримку Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Кияни у суботу, 18 липня, знову зібралися на мітинг у підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова біля театру Франка. Крім того, є заклик про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди вийшли на акцію з креативними картонками.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Мітинг у Києві 18 липня

Зокрема, на картонках можна помітити такі написи:

"Мій дім Донецьк. Помилки коштують дому";

"Вона не хоче крем-брюле, тільки мирну Україну";

"Тут діє програма "єКартон";

"Коти не люблять сир";

"Нас не треба переконувати, нас треба чути".

Мітинг у Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Акція протесту в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Протест в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Мітинг на підтримку Федорова. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Акція в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Вимога звільнити Сирського на мітингу в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Акція протесту в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Акція протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Мітинг в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Як писали Новини.LIVE, третій день у Києві продовжуються мітинги в підтримку Михайла Федорова та вимогою звільнити Олександра Сирського. Один із активістів наголосив, що він є ветераном, тому знає, що таке радянська армія.

Водночас Федоров висловив вдячність українцям за надію та наголосив, що зміни будуть обовʼязково. Він також заявив, що діалог є.