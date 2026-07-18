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Головна Київ Мітинг у Києві: люди вийшли до театру Франка з креативними картонками

Мітинг у Києві: люди вийшли до театру Франка з креативними картонками

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Дата публікації: 18 липня 2026 23:59
Мітинг на підтримку Михайла Федорова 18 липня: кияни вийшли з креативними картонками
Кияни з картонками на мітингу в підтримку Михайла Федорова. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Кияни у суботу, 18 липня, знову зібралися на мітинг у підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова біля театру Франка. Крім того, є заклик про звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Люди вийшли на акцію з креативними картонками.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Діана Шликова.

Мітинг у Києві 18 липня

Зокрема, на картонках можна помітити такі написи:

  • "Мій дім Донецьк. Помилки коштують дому";
  • "Вона не хоче крем-брюле, тільки мирну Україну";
  • "Тут діє програма "єКартон";
  • "Коти не люблять сир";
  • "Нас не треба переконувати, нас треба чути".
Мітинг у Києві 18 липня
Мітинг у Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Акція в Києві 18 липня
Акція протесту в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Протест в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
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Мітинг на підтримку Федорова. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Мітинг у Києві 18 липня
Акція в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Вимога звільнити Сирського на мітингу в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Акція протесту в Києві 18 липня. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Мітинг у Києві 18 липня
Акція в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Мітинг в підтримку Михайла Федорова в Києві 18 липня
Акція протесту в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова
Мітинг в Києві біля театру Франка 18 липня
Мітинг в Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

Як писали Новини.LIVE, третій день у Києві продовжуються мітинги в підтримку Михайла Федорова та вимогою звільнити Олександра Сирського. Один із активістів наголосив, що він є ветераном, тому знає, що таке радянська армія. 

Водночас Федоров висловив вдячність українцям за надію та наголосив, що зміни будуть обовʼязково. Він також заявив, що діалог є.

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Автор:
Аркадій Пастула
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