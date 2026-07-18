Митинг в поддержку Михаила Федорова 18 июля: киевляне вышли с креативными плакатами

Киевляне с плакатами на митинге в поддержку Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В субботу, 18 июля, киевляне вновь собрались на митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова возле театра Франко. Кроме того, прозвучал призыв к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Люди вышли на акцию с креативными плакатами.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Митинг в Киеве 18 июля

В частности, на плакатах можно увидеть такие надписи:

"Мой дом Донецк. Ошибки стоят дома";

"Она не хочет крем-брюле, только мирную Украину";

"Здесь действует программа «єКартон";

"Кошки не любят сыр";

"Нас не нужно убеждать, нас нужно слышать".

Митинг в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Акция протеста в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Протест в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Митинг в поддержку Федорова. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Акция в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Требование освободить Сырского на митинге в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Акция протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Акция протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Как писали Новини.LIVE, третий день в Киеве продолжаются митинги в поддержку Михаила Федорова и с требованием освободить Александра Сырского. Один из активистов подчеркнул, что он является ветераном, поэтому знает, что такое советская армия.

В то же время Федоров выразил благодарность украинцам за надежду и подчеркнул, что перемены обязательно произойдут. Он также заявил, что диалог идет.