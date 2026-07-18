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Главная Киев Митинг в Киеве: люди вышли к театру Франко с креативными плакатами

Митинг в Киеве: люди вышли к театру Франко с креативными плакатами

Ua ru
Дата публикации 18 июля 2026 23:59
Митинг в поддержку Михаила Федорова 18 июля: киевляне вышли с креативными плакатами
Киевляне с плакатами на митинге в поддержку Михаила Федорова. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

В субботу, 18 июля, киевляне вновь собрались на митинг в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова возле театра Франко. Кроме того, прозвучал призыв к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Люди вышли на акцию с креативными плакатами.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шликова.

Митинг в Киеве 18 июля

В частности, на плакатах можно увидеть такие надписи:

  • "Мой дом Донецк. Ошибки стоят дома";
  • "Она не хочет крем-брюле, только мирную Украину";
  • "Здесь действует программа «єКартон";
  • "Кошки не любят сыр";
  • "Нас не нужно убеждать, нас нужно слышать".
Мітинг у Києві 18 липня
Митинг в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Акція в Києві 18 липня
Акция протеста в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Протест в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
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Митинг в поддержку Федорова. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Мітинг у Києві 18 липня
Акция в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Требование освободить Сырского на митинге в Киеве 18 июля. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Акція протесту в Києві 18 липня
Акция протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Мітинг у Києві 18 липня
Акция в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Мітинг в підтримку Михайла Федорова в Києві 18 липня
Акция протеста в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова
Мітинг в Києві біля театру Франка 18 липня
Митинг в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шликова

Как писали Новини.LIVE, третий день в Киеве продолжаются митинги в поддержку Михаила Федорова и с требованием освободить Александра Сырского. Один из активистов подчеркнул, что он является ветераном, поэтому знает, что такое советская армия.

В то же время Федоров выразил благодарность украинцам за надежду и подчеркнул, что перемены обязательно произойдут. Он также заявил, что диалог идет.

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Автор:
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