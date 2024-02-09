Мітинг у Києві — що кажуть активісти після відставки Залужного

Мітинг у Києві. Фото: соцмережі

У Києві на Майдані Незалежності продовжується мітинг через відставку Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Люди заявляють, що не довіряють новому головкому Олександру Сирському.

Про це активісти розповіли для Новини.LIVE у п'ятницю, 9 лютого.

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Що кажуть активісти

Мітингарі зазначають, що не розуміють, чому Залужного звільнили з посади. Вони вимагають пояснень та його повернення на пост головкома ЗСУ.

"Я не вірю Сирському і не вірю, якщо вони будують уже з самого початку таке неправдиве відношення до людини, то я не сприймаю це", — сказала жінка на Майдані.

Ще один активіст зазначив, що Залужний — це єдина людина, яка хоче перемоги Україні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного. Люди пояснюють, що вважають такі дії не розумними і такими, що грають на руку Путіну.

Зазначимо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту і запропонував бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського.