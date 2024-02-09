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Мітинг у Києві — що кажуть активісти після відставки Залужного

9 лютого 2024 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Мітинг у Києві — що кажуть активісти після відставки Залужного
Мітинг у Києві. Фото: соцмережі
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Києві на Майдані Незалежності продовжується мітинг через відставку Головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Люди заявляють, що не довіряють новому головкому Олександру Сирському.

Про це активісти розповіли для Новини.LIVE у п'ятницю, 9 лютого.

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Що кажуть активісти

Мітингарі зазначають, що не розуміють, чому Залужного звільнили з посади. Вони вимагають пояснень та його повернення на пост головкома ЗСУ.

"Я не вірю Сирському і не вірю, якщо вони будують уже з самого початку таке неправдиве відношення до людини, то я не сприймаю це", — сказала жінка на Майдані.

Ще один активіст зазначив, що Залужний — це єдина людина, яка хоче перемоги Україні.

Нагадаємо, на Майдані Незалежності у Києві зібралися мітингувальники з вимогою повернути на посаду генерала Валерія Залужного. Люди пояснюють, що вважають такі дії не розумними і такими, що грають на руку Путіну.

Зазначимо, 8 лютого президент звільнив Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Він подякував йому за два роки захисту і запропонував бути й надалі разом у складі військ. Замість Залужного було призначено командувача Сухопутних військ Олександра Сирського

Київ
мітинг
ЗСУ
Валерій Залужний
звільнення
активісти

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