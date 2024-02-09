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Митинг в Киеве — что говорят активисты после отставки Залужного

9 февраля 2024 18:49
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Митинг в Киеве — что говорят активисты после отставки Залужного
Митинг в Киеве. Фото: соцсети
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве на Майдане Независимости продолжается митинг из-за отставки Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Люди заявляют, что не доверяют новому главкому Александру Сырскому.

Об этом активисты рассказали для Новини.LIVE в пятницу, 9 февраля.

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Митингующие отмечают, что не понимают, почему Залужного уволили с должности. Они требуют объяснений и его возвращения на пост главкома ВСУ.

"Я не верю Сырскому и не верю, если они строят уже с самого начала такое ложное отношение к человеку, то я не воспринимаю это", — сказала женщина на Майдане.

Еще один активист отметил, что Залужный — это единственный человек, желающий победы Украине.

Напомним, на Майдане Независимости в Киеве собрались митингующие с требованием вернуть на должность генерала Валерия Залужного. Люди объясняют, что считают такие действия не разумными и играющими на руку Путину.

Отметим, 8 февраля президент уволил Главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Он поблагодарил его за два года защиты и предложил быть и дальше вместе в составе войск. Вместо Залужного был назначен командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

Киев
митинг
ВСУ
Валерий Залужный
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активисты

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