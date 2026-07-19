Протести за Федорова тривають: у Києві люди знову вийшли на мітинг

У Києві люди збираються на мітинг проти відставки Федорова у неділю, 19 липня 2026 року. Фото: Олександр Самойлов Новини.LIVE

У неділю ввечері, 19 липня, у Києві відбудеться вже четверта поспіль акція протесту після відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони. Попри те, що офіційний початок мітингу запланований на 20:00, учасники вже збираються біля театру Франка. Організатори анонсували нові вимоги та очікують, що кількість протестувальників найближчим часом зростатиме.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

Протест проти відставки Федорова в Києві у неділю, 19 липня 2026 року. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

У Києві триває четверта акція протесту проти відставки Федорова

Сьогодні, 19 липня, на площі Івана Франка в Києві запланована четверта поспіль акція протесту після відставки Михайла Федорова. До участі у мітингу закликав ветеран Дмитро Козятинський.

Попри те, що офіційний початок акції призначений на 20:00, люди вже почали збиратися на місці проведення. Організатори заявляють, що учасники вимагатимуть звільнення головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та призначення Михайла Федорова міністром оборони.

За їхніми очікуваннями, кількість учасників акції найближчим часом зростатиме.

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Акція протесту проти відставки Федорова. Фото: Олександр Самойлов/Новини.LIVE

Серед присутніх є люди, які виходять на підтримку Федорова вже кілька днів поспіль. Один із мітингувальників, Артур, розповів, що прийшов на акцію вже втретє, оскільки не погоджується зі звільненням Федорова під час війни та не підтримує компромісів у цьому питанні.

Під час акції учасники скандують: "Федоров — міністр оборони" та "Сирський, геть". Серед протестувальників — кияни, внутрішньо переміщені особи та іноземці.

В Україні запустили онлайн-архів протестних плакатів

На тлі мирних акцій український дизайнер Артем Сах презентував онлайн-галерею "Голоси з площі. Картонки", де зібрані фотографії протестних плакатів із різних міст України.

Про запуск проєкту він повідомив у соціальних мережах.

Користувачі можуть анонімно завантажувати власні світлини з автоматичним розмиттям облич, а також переглядати й оцінювати роботи інших учасників. Найпопулярніші фотографії рекомендуватимуться першими у стрічці.

Наразі в архіві вже зібрано понад тисячу зображень із протестних акцій. На сайті представлені плакати з Києва, Дніпра, Житомира, Запоріжжя, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Харкова та Чернівців.

Водночас мирні акції на підтримку Михайла Федорова тривають не лише у столиці, а й в інших містах України. Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що "чує, що кажуть люди", а також повідомив, що мав тривалу розмову з Михайлом Федоровим і окремо поспілкувався з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським.

Новини.LIVE писали, що 18 липня в Києві біля театру Франка відбулася акція на підтримку колишнього міністра оборони Михайла Федорова. Учасники також закликали звільнити головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та принесли на мітинг креативні картонки з написами. Серед гасел були заклики дослухатися до громадян і плакати з іронічними та символічними повідомленнями.

Новини.LIVE інформували, що за даними ЗМІ, Михайлу Федорову можуть запропонувати нову роль координатора розвитку військових технологій, яка не обов'язково передбачатиме окрему посаду. Водночас джерела не виключають можливих кадрових змін, зокрема заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Ймовірно, Федоров відповідатиме за координацію виробництва озброєння, дронів і взаємодію між державою, армією та оборонною промисловістю.