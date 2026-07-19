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Главная Киев Митинги против отставки Федорова: в Киеве люди вновь собираются возле театра Франко

Митинги против отставки Федорова: в Киеве люди вновь собираются возле театра Франко

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2026 20:21
Протесты в поддержку Федорова продолжаются: в Киеве люди вновь вышли на митинг
В Киеве люди собираются на митинг против отставки Федорова в воскресенье, 19 июля 2026 года. Фото: Александр Самойлов Новини.LIVE

В воскресенье вечером, 19 июля, в Киеве состоится уже четвертая подряд акция протеста после отставки Михаила Федорова с поста министра обороны. Несмотря на то, что официальное начало митинга запланировано на 20:00, участники уже собираются возле театра Франко. Организаторы объявили о новых требованиях и ожидают, что число протестующих в ближайшее время будет расти.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Протести проти відставки Федорова
Протест против отставки Федорова в Киеве в воскресенье, 19 июля 2026 года. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

В Киеве продолжается четвертая акция протеста против отставки Федорова

Сегодня, 19 июля, на площади Ивана Франко в Киеве запланирована четвертая подряд акция протеста после отставки Михаила Федорова. К участию в митинге призвал ветеран Дмитрий Козятинский.

Несмотря на то, что официальное начало акции назначено на 20:00, люди уже начали собираться на месте проведения. Организаторы заявляют, что участники будут требовать увольнения главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и назначения Михаила Федорова министром обороны.

По их ожиданиям, количество участников акции в ближайшее время будет расти.

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Протести проти відставки Федорова
Протест против отставки Федорова в Киеве в воскресенье, 19 июля 2026 года. Фото: Александр Самойлов/Новини.LIVE

Среди присутствующих есть люди, которые выходят в поддержку Федорова уже несколько дней подряд. Один из митингующих, Артур, рассказал, что пришел на акцию уже в третий раз, поскольку не согласен с увольнением Федорова во время войны и не поддерживает компромиссов в этом вопросе.

Во время акции участники скандируют: "Федоров — министр обороны" и "Сырский, вон". Среди протестующих — киевляне, внутренне перемещенные лица и иностранцы.

В Украине запустили онлайн-архив протестных плакатов

На фоне мирных акций украинский дизайнер Артем Сах представил онлайн-галерею "Голоса с площади. Картонки", где собраны фотографии протестных плакатов из разных городов Украины.

О запуске проекта он сообщил в социальных сетях.

Пользователи могут анонимно загружать собственные фотографии с автоматическим размытием лиц, а также просматривать и оценивать работы других участников. Самые популярные фотографии будут отображаться первыми в ленте.

На данный момент в архиве уже собрано более тысячи изображений с протестных акций. На сайте представлены плакаты из Киева, Днепра, Житомира, Запорожья, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Харькова и Черновцов.

В то же время мирные акции в поддержку Михаила Федорова продолжаются не только в столице, но и в других городах Украины. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "слышит, что говорят люди", а также сообщил, что провел длительную беседу с Михаилом Федоровым и отдельно пообщался с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Новини.LIVE сообщали, что 18 июля в Киеве возле театра Франко состоялась акция в поддержку бывшего министра обороны Михаила Федорова. Участники также призвали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского и принесли на митинг креативные плакаты с надписями. Среди лозунгов были призывы прислушиваться к гражданам и плакаты с ироничными и символическими надписями.

Новини.LIVE сообщали, что, по данным СМИ, Михаилу Федорову могут предложить новую роль координатора развития военных технологий, которая не обязательно будет предполагать отдельную должность. В то же время источники не исключают возможных кадровых изменений, в частности замены главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Вероятно, Федоров будет отвечать за координацию производства вооружения, дронов и взаимодействие между государством, армией и оборонной промышленностью.

Михаил Федоров Киев митинг протесты
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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