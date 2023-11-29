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Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю подовжили перебування під домашнім арештом

29 листопада 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебідю подовжили перебування під домашнім арештом
Митрополит УПЦ МП Павло Лебідь. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві Печерський районний суд продовжив митрополиту Української православної церкви Московського патріархату Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29 січня.

Про це із судової зали розповіла кореспондентка Суспільного.

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Прокурор виступає на підготовчому засіданні Печерського райсуду у справі митрополита Павла. Фото: Суспільне

Вимоги сторони обвинувачення

Сторона обвинувачення вимагала продовжити Павлу Лебедю запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носіннями електронного браслету. Також в прокуратурі просили покласти на нього обов'язки з'являтись до прокурора і не спілкуватись із свідками.

"33 млн грн була застава. В Лебедя домашній арешт і він має прибувати до слідчого судді, не спілкуватись з свідками, носити електронний браслет. Він може впливати на свідків і потерпілих, може здійснити нові правопорушення. Прошу продовжити строк дії цих заходів на 60 діб. Він має прибувати до прокурора суду, не відлучатись без дозволу суду, не спілкуватись із свідками", — сказав прокурор Євген Завістовський.

суд
Адвокати митрополита Павла на підготовчому засіданні в залі Печерського райсуду. Фото: Суспільне

Про що просила сторона захисту

Водночас адвокати митрополита клопотали про відвід судді Світлани Гречаної. За їхніми словами, суддя ігнорувала клопотання сторони захисту, проводить засідання під час повітряної тривоги.

"Є порушення, які ми зафіксували. Дії, які вчинялися, враховуючи документи, які були стороною захисту дослідженні, ставить під сумнів неупередженість даного судді", — сказав захисник Андрій Доманський.

Втім, суддя Світлана Гречана не задовольнила клопотання адвокатів митрополита Павла про відвід судді.

Після того, як суддя повернулася до судової зали, адвокат клопотав про взяття на свої поруки Павла Лебедя.

Суд відхилив клопотання адвоката про взяття обвинуваченого на поруки і продовжив митрополиту Павлу запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 29 січня.

Нагадаємо, 20 жовтня СБУ завершила розслідування щодо Павла. Його справу скерували до суду.

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