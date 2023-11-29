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Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продлили пребывание под домашним арестом

29 ноября 2023 19:10
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю продлили пребывание под домашним арестом
Митрополит УПЦ МП Павел Лебедь. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В Киеве Печерский районный суд продлил митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата Павлу Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 29 января.

Об этом из судебного зала рассказала корреспондентка Суспільне.

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Прокурор выступает на подготовительном заседании Печерского райсуда по делу митрополита Павла. Фото: Суспільне

Требования стороны обвинения

Сторона обвинения требовала продлить Павлу Лебедю меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с носками электронного браслета. Также в прокуратуре просили возложить на него обязанности являться к прокурору и не общаться со свидетелями.

"33 млн грн был залог. У Лебедя домашний арест и он должен прибывать к следователю судьи, не общаться со свидетелями, носить электронный браслет. Он может влиять на свидетелей и потерпевших, может совершить новые правонарушения. Прошу продлить срок действия этих мер на 60 суток . Он должен прибывать к прокурору суда, не отлучаться без разрешения суда, не общаться со свидетелями", — сказал прокурор Евгений Завистовский.

суд
Адвокаты митрополита Павла на предварительном заседании в зале Печерского райсуда. Фото: Общественное

О чем просила сторона защиты

В то же время адвокаты митрополита ходатайствовали об отводе судьи Светланы Гречаной. По их словам, судья игнорировала ходатайство стороны защиты, проводит заседание во время воздушной тревоги.

"Есть нарушения, которые мы зафиксировали. Совершаемые действия, учитывая документы, которые были стороной защиты исследовании, ставит под сомнение беспристрастность данного судьи", — сказал защитник Андрей Доманский.

Впрочем, судья Светлана Гречана не удовлетворила ходатайство адвокатов митрополита Павла об отводе судьи.

После того, как судья вернулась в судебный зал, адвокат ходатайствовал о взятии на свои поруки Павла Лебедя.

Суд отклонил ходатайство адвоката о взятии обвиняемого на поруки и продлил митрополиту Павлу меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 29 января.

Напомним, 20 октября СБУ завершила расследование в отношении Павла. Его дело было направлено в суд.

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