Максим Остапенко звільнений з посади керівника Лаври — за день до виставки "Мазепа. Стратегія Європейської України"

Максим Остапенко. Фото: РБК-Україна

Директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка звільнили 21 травня без попередження та без офіційного вручення документів. Це сталося посеред ночі.

Про це Остапенко розповів у коментарі УП.Культура.

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Звільнення Остапенка

За словами Остапенка, увечері після завершення робочого дня йому зателефонував директор Департаменту захисту культурної спадщини Міністерства культури Володимир Шорніков, запросивши на термінову зустріч.

Коли Остапенко вийшов на вулицю, його вже чекала приватна машина, в якій сидів інший чиновник — працівник департаменту на прізвище Жуков. Той запропонував керівникові Лаври сісти в авто "для ознайомлення з документом".

Оскільки Остапенко відмовився сідати в авто, Жуков виніс документ і поклав на капот машини, паралельно записуючи усе це на камеру.

"Це була 20:30. Прямо на стоянці на вулиці Івана Мазепи. Я тоді був без окулярів. Сфотографував заяву і вже вдома побачив, що це наказ про моє звільнення. Це усе відбувалося вночі. Не визначено ніяким робочим часом. Разом з тим чиновник мене знімав на камеру з якогось дива", — розповідає керівник заповідника.

За словами Остапенка, ані офіційного ознайомлення, ані підпису міністра на листі, який надійшов до заповідника пізніше, не було — тільки штамп "Згідно з оригіналом".

Наказ про звільнення. Фото: УП

Остапенко також зазначив, що останнім часом у заповіднику відчувався зростаючий тиск, а в кулуарах ходили чутки про спроби перерозподілу контролю над Лаврою.

Попри це, команда працювала над масштабною просвітницькою програмою — зокрема, готувала виставку "Мазепа. Стратегія Європейської України", яка має відкритися 23 травня. До експозиції долучені матеріали із семи музеїв, і це — одне з найповніших зібрань про добу гетьмана Мазепи.

Остапенко наголосив, що одним із пріоритетів у роботі заповідника була деколонізація музейного простору, зокрема очищення його від російських наративів.

Позиція Мінкульту

У четвер, 22 травня, на сайті Міністерства культури і стратегічних комунікацій оприлюднили повідомлення, що наказ про звільнення Остапенка було підписано. У заяві зазначено, що керівника звільнили "у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та виявленими порушеннями у діяльності заповідника".

"Рішення прийнято на підставі доповідної записки директора Департаменту захисту та збереження культурної спадщини МКСК Володимира Шорнікова. На початку травня гендиректору заповідника була оголошена догана, з якою він був ознайомлений особисто. Догана була оголошена на підставі звіту Робочої групи МКСК, утвореної для вивчення поточного стану обліку, використання та збереження державного майна, яке перебуває в оперативному управлінні заповідника", — йдеться у повідомленні.

Повідомлення про звільнення на сайті МКСК

Сам Остапенко підтвердив, що раніше отримував догану, однак так і не зрозумів, за що саме. Конкретних причин не навели й у повідомленні про його звільнення на сайті Міністерства культури.

Відомо, що на посаду керівника заповідника, за попередньою інформацією, планують призначити Світлану Котляревську — нинішню заступницю Максима Остапенка, яка опікується напрямком платних послуг у Лаврі.

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