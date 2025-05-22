Максим Остапенко уволен с должности руководителя Лавры - за день до выставки "Мазепа. Стратегия Европейской Украины"

Максим Остапенко. Фото: РБК-Украина

Директора Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максима Остапенко уволили 21 мая без предупреждения и без официального вручения документов. Это произошло посреди ночи.

Об этом Остапенко рассказал в комментарии УП.Культура.

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Увольнение Остапенко

По словам Остапенко, вечером после завершения рабочего дня ему позвонил директор Департамента защиты культурного наследия Министерства культуры Владимир Шорников, пригласив на срочную встречу.

Когда Остапенко вышел на улицу, его уже ждала частная машина, в которой сидел другой чиновник — работник департамента по фамилии Жуков. Тот предложил руководителю Лавры сесть в авто "для ознакомления с документом".

Поскольку Остапенко отказался садиться в авто, Жуков вынес документ и положил на капот машины, параллельно записывая все это на камеру.

"Это было 20:30. Прямо на стоянке на улице Ивана Мазепы. Я тогда был без очков. Сфотографировал заявление и уже дома увидел, что это приказ о моем увольнении. Это все происходило ночью. Не определено никаким рабочим временем. Вместе с тем чиновник меня снимал на камеру с какой-то стати", — рассказывает руководитель заповедника.

По словам Остапенко, ни официального ознакомления, ни подписи министра на письме, которое поступило в заповедник позже, не было — только штамп "Согласно оригиналу".

Приказ об увольнении. Фото: УП

Остапенко также отметил, что в последнее время в заповеднике чувствовалось растущее давление, а в кулуарах ходили слухи о попытках перераспределения контроля над Лаврой.

Несмотря на это, команда работала над масштабной просветительской программой — в частности готовила выставку "Мазепа. Стратегия Европейской Украины", которая должна открыться 23 мая. К экспозиции приобщены материалы из семи музеев и это — одно из самых полных собраний о временах гетмана Мазепы.

Остапенко отметил, что одним из приоритетов в работе заповедника была деколонизация музейного пространства, в частности очищение его от российских нарративов.

Позиция Минкульта

В четверг, 22 мая, на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций обнародовали сообщение, что приказ об увольнении Остапенко был подписан. В заявлении указано, что руководителя уволили "в связи с ненадлежащим выполнением условий контракта и выявленными нарушениями в деятельности заповедника".

"Решение принято на основании докладной записки директора Департамента защиты и сохранения культурного наследия МКСК Владимира Шорникова. В начале мая гендиректору заповедника объявлен выговор, с которым он ознакомлен лично. Выговор был объявлен на основании отчета Рабочей группы МКСК, образованной для изучения текущего состояния учета, использования и сохранения государственного имущества, находящегося в оперативном управлении заповедника", — говорится в сообщении.

Сообщение об увольнении на сайте МКСК

Сам Остапенко подтвердил, что ранее получал выговор, однако так и не понял, за что именно. Конкретных причин не привели и в сообщении о его увольнении на сайте Министерства культуры.

Известно, что на должность руководителя заповедника, по предварительной информации, планируют назначить Светлану Котляревскую — нынешнюю заместительницу Максима Остапенко, которая занимается направлением платных услуг в Лавре.

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