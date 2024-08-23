Індія готова сприяти миру в України

Президент Зеленський і Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді. Фото: Новини.LIVE

Індія займає активну позицію у питаннях, які стосуються досягнення миру. Ця країна готова відігравати важливу роль у мирному врегулюванні війни Росії проти України.

Про це заявив Прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді перед переговорами з Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає Укрінформ.

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Моді заявив, що він приїхав із посланням про мир від імені 1,4 індійців та 120 країн Глобального Півдня.

"Коли йдеться про мир, Індія займає проактивну позицію. Наш підхід завжди був людиноцентричним. Я хочу сказати вам і всьому світові, що це наше переконання і зобовʼязання, ми говоримо про це голосно і чітко: ми підтримуємо суверенітет і територіальну цілісність", — наголосив він.

Моді додав, що досягнення миру є пріоритетним завданням для його країни.

Індійський лідер підкреслив, що під час зустрічі з Володимиром Путіним він, дивлячись йому в очі, у присутності ЗМІ казав, що єдиний спосіб вирішувати проблеми — це діалог і дипломатія. На його думку, треба рухатися в цьому напрямку не гаючи часу.

Також Моді висловив сподівання на глибоку дискусію щодо мирного врегулювання з Президентом України.

"В усьому, що стосується миру, Індія готова робити активний внесок, і особисто я, як друг,.. буду радий відіграти роль у мирному врегулюванні війни", — запевнив він.

Також прем'єр-міністр Індії зауважив, що його серце "сповнене скорботи" через смерті безвинних цивільних.

Водночас Моді подякував українській стороні за допомогу індійським студентам, які опинилися в Україні на початку повномасштабної війни.

"Можу запевнити, що з гуманітарної точки зору ми завжди будемо на вашому боці", — підкреслив глава уряду Індії.

Зустріч Володимира Зеленського і Нарендра Моді. Фоnо: Новини.LIVE

Підписання угоди. Фоnо: Новини.LIVE

Також від імені 1,4 мільярда індійців Моді привітав Зеленського з прийдешнім Днем Незалежності України та відзначив хороший прогрес в українсько-індійських відносинах "попри складні обставини".