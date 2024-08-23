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Модb заверил, что Индия готова содействовать миру в Украине — подробности

23 августа 2024 17:35
Дмитрий Галушка - Редактор
Индия готова содействовать миру в Украине
Президент Зеленский и Премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото: Новини.LIVE
Дмитрий Галушка - Редактор

Индия занимает активную позицию по вопросам, касающимся достижения мира. Эта страна готова играть важную роль в мирном урегулировании войны России против Украины.

Об этом заявил Премьер-министр Индии Нарендра Моди перед переговорами с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, передает Укринформ.

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Моди заявил, что приехал с посланием о мире от имени 1,4 индийцев и 120 стран Глобального Юга.

"Когда речь идет о мире, Индия занимает проактивную позицию. Наш подход всегда был человекоцентричным. Я хочу сказать вам и всему миру, что это наше убеждение и обязательства, мы говорим об этом громко и четко: мы поддерживаем суверенитет и территориальную целостность", — подчеркнул он. он.

Моди добавил, что достижение мира является приоритетной задачей для его страны.

Индийский лидер подчеркнул, что во время встречи с Владимиром Путиным, он, глядя ему в глаза, в присутствии СМИ говорил, что единственный способ решать проблемы — это диалог и дипломатия. По его мнению, нужно двигаться в этом направлении не теряя времени.

Также Моди выразил надежду на глубокую дискуссию о мирном урегулировании с Президентом Украины.

"Во всем, что касается мира, Индия готова вносить активный вклад, и лично я, как друг, буду рад сыграть роль в мирном урегулировании войны", — заверил он.

Также премьер-министр Индии отметил, что его сердце "полнено скорби" из-за смерти невинных гражданских.

В то же время Моди поблагодарил украинскую сторону за помощь индийским студентам, которые оказались в Украине в начале полномасштабной войны.

"Могу заверить, что с гуманитарной точки зрения мы всегда будем на вашей стороне", — подчеркнул глава правительства Индии.

Зеленский и Моди
Встреча Владимира Зеленского и Нарендра Моди. Фото: Новини.LIVE
Моде и Зеленский
Заключение соглашения. Фото: Новини.LIVE

Также от имени 1,4 миллиарда индийцев Моди поздравил Зеленского с грядущим Днем Независимости Украины и отметил хороший прогресс в украинско-индийских отношениях "несмотря на сложные обстоятельства".

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