Зеленський обговорив з Моді у Києві майбутній Саміт миру

Прем'єр Індії Нарендра Моді та Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді у п'ятницю, 23 серпня, здійснив перший візит до Києва з початку повномасштабної війни в Україні. Президент України Володимир Зеленський провів переговори з індійським очільником уряду.

Про це український лідер повідомив у Telegram.

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Зустріч Зеленського з Моді

Зеленський наголосив, що питання закінчення війни та справедливого миру для України — це пріоритет. Тому сьогодні однією з тем зустрічі українського президента з премʼєр-міністром Індії Нарендрою Моді є саме Саміт миру, зокрема питання, як ми можемо просуватися в цьому напрямку.

"Ми дуже очікуємо, що Індія зможе приєднатися до спільного комюніке інавгураційного Саміту", — зазначив він.

Скриншот допису Зеленського

Раніше західні ЗМІ писали, що метою візиту Моді до Києва є прагнення поділитися із Зеленським "перспективами мирного вирішення війни". Водночас цю зустріч, ймовірно, добре сприймуть в США та інших західних країнах, які розкритикували переговори Моді з Путіним.