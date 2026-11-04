Валентина Молода. Фото: Новини.LIVE

Під час судового засідання у середу, 4 листопада, Валентина Молода, яка брала участь у подіях в Петропавлівській Борщагівці, назвала себе лікаркою-хірургом. Для підтвердження журналісти попросили показати документу. Крім того, окремо у неї запитати про автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець із зали суду.

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Судове засідання у справі Валентини Молодої

Журналісти звернули увагу на автомобіль швидкої допомоги з написом "Мед-престиж". Молода пояснила, що на транспортному засобі досі залишилася стара наклейка, яку не встигли прибрати після продажу. Водночас нове маркування "Prime" ще не нанесли.

Молода стверджує, що має документи, що вона лікар.

"Я надам, всі необхідні документи, включаючи дозвіл...Я ж вам сказала, що так, я лікар-хірург. В мене є диплом про вищу медичну освіту. А також в мене є спеціалізація", — наголосила вона.

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Крім того, підозрювана заявила, що має два своїх медичних заклади. Також Молода запевняла, що має лікарський сертифікат, проте під час спілкування з журналістами документа так і не продемонструвала.

Як писали Новини.LIVE, 4 листопада суд розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу Валентині Молодій. Під час інциденту в Петропавлівській Борщагівці вона назвалася лікаркою швидкої допомоги. Прокуратура наполягає на триманні жінки під вартою.

Крім того, Молода стверджує, що надала допомогу чотирьом людям у Петропавлівській Борщагівці. Під час спілкування журналісти поцікавилися, чи має вона медичну освіту, чому була одягнена в медичну форму та звідки приїхала на автомобілі швидкої допомоги.