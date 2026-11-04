Валентина Молодая. Фото: Новини.LIVE

Во время судебного заседания в среду, 4 ноября, Валентина Молодая, принимавшая участие в событиях в Петропавловской Борщаговке, назвала себя врачом-хирургом. Для подтверждения журналисты попросили показать документы. Кроме того, отдельно у неё спросили об автомобиле скорой помощи.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец из зала суда.

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Судебное заседание по делу Валентины Молодой

Журналисты обратили внимание на автомобиль скорой помощи с надписью "Мед-престиж". Молодая объяснила, что на транспортном средстве до сих пор осталась старая наклейка, которую не успели убрать после продажи. В то же время новую маркировку "Prime" еще не нанесли.

Молодая утверждает, что у неё есть документы, подтверждающие, что она врач.

"Я предоставлю все необходимые документы, включая разрешение... Я же вам сказала, что да, я врач-хирург. У меня есть диплом о высшем медицинском образовании. А также у меня есть специализация", — подчеркнула она.

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Кроме того, подозреваемая заявила, что владеет двумя собственными медицинскими учреждениями. Также Молодая уверяла, что имеет врачебный сертификат, однако во время общения с журналистами документ так и не продемонстрировала.

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября суд рассматривает ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Валентины Молодой. Во время инцидента в Петропавловской Борщаговке она назвалась врачом скорой помощи. Прокуратура настаивает на содержании женщины под стражей.

Кроме того, Молодая утверждает, что оказала помощь четырем людям в Петропавловской Борщаговке. Во время беседы журналисты поинтересовались, имеет ли она медицинское образование, почему была одета в медицинскую форму и откуда приехала на машине скорой помощи.