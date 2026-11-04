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Молоду взяли під варту без права внесення застави

Ua ru
4 листопада 2026 18:04
Репортаж
Суд взяв під варту Валентину Молоду у справі про заворушення на Борщагівці Новини.LIVE
Судове засідання у справи Валентини Молодої. Фото: Новини.LIVE

Соломʼянський районний суд Києва у середу, 4 листопада, ухвалив запобіжний захід Валентині Молодій, яка брала участь у заворушеннях в Петропавлівській Борщагівці 2 листопада. Йдеться про тримання під вартою.

Про це стало відомо під час судового засідання, передає Новини.LIVE.

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Запобіжний захід Валентині Молодій

Суд ухвалив рішення взяти Валентину Молоду під варту на 60 діб без права внесення застави. Йдеться про жінку, яка приїхала на автомобілі швидкої допомоги до місця заворушень у Петропавлівській Борщагівці.

Молоду підозрюють у перешкоджанні законній діяльності Сил оборони та поширенні інформації про розташування військових підрозділів.

Жінка заявила, що буде оскаржувати рішення суду про арешт

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Як писали Новини.LIVE, на судовому засіданні у справі щодо інциденту в Петропавлівській Борщагівці прокурор повідомив, скільки грошей, за даними слідства, Валентина Молода хотіла отримати за евакуацію людей. Сума становила 107 тисяч гривень.

Крім того, під час судового засідання в середу Валентина Молода заявила, що має фах лікарки-хірурга. Журналісти попросили її надати документи, які підтверджують медичну освіту. 

Київ суд Київська область арешт Петропавлівська Борщагівка
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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