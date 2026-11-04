Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Молодую взяли под стражу без права освобождения под залог

Молодую взяли под стражу без права освобождения под залог

Ua ru
4 ноября 2026 18:04
Репортаж
Суд взял под стражу Валентину Молодую по делу о беспорядках на Борщаговке Новини.LIVE
Судебное заседание по делу Валентины Молодой. Фото: Новини.LIVE

Соломенский районный суд Киева в среду, 4 ноября, определил меру пресечения в отношении Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Речь идет о содержании под стражей.

Об этом стало известно во время судебного заседания, передает Новини.LIVE.

Реклама

Меры пресечения в отношении Валентины Молодой

Суд принял решение поместить Валентину Молодую под стражу на 60 суток без права внесения залога. Речь идет о женщине, которая приехала на машине скорой помощи к месту беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Молодую подозревают в препятствовании законной деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений.

Женщина заявила, что будет оспаривать решение суда об аресте

Читайте также:

Как писали Новини.LIVE, на судебном заседании по делу об инциденте в Петропавловской Борщаговке прокурор сообщил, сколько денег, по данным следствия, Валентина Молодая хотела получить за эвакуацию людей. Сумма составляла 107 тысяч гривен.

Кроме того, во время судебного заседания в среду Валентина Молодая заявила, что имеет специальность врача-хирурга. Журналисты попросили её предоставить документы, подтверждающие медицинское образование.

Киев суд Киевская область арест Петропавловская Борщаговка
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации