Судебное заседание по делу Валентины Молодой. Фото: Новини.LIVE

Соломенский районный суд Киева в среду, 4 ноября, определил меру пресечения в отношении Валентины Молодой, которая участвовала в беспорядках в Петропавловской Борщаговке 2 ноября. Речь идет о содержании под стражей.

Об этом стало известно во время судебного заседания, передает Новини.LIVE.

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Меры пресечения в отношении Валентины Молодой

Суд принял решение поместить Валентину Молодую под стражу на 60 суток без права внесения залога. Речь идет о женщине, которая приехала на машине скорой помощи к месту беспорядков в Петропавловской Борщаговке.

Молодую подозревают в препятствовании законной деятельности Сил обороны и распространении информации о расположении воинских подразделений.

Женщина заявила, что будет оспаривать решение суда об аресте.

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Как писали Новини.LIVE, на судебном заседании по делу об инциденте в Петропавловской Борщаговке прокурор сообщил, сколько денег, по данным следствия, Валентина Молодая хотела получить за эвакуацию людей. Сумма составляла 107 тысяч гривен.

Кроме того, во время судебного заседания в среду Валентина Молодая заявила, что имеет специальность врача-хирурга. Журналисты попросили её предоставить документы, подтверждающие медицинское образование.