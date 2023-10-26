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Мовний скандал у Києві — водія, який вигнав жінок через українську мову, покарали

26 жовтня 2023 17:19
- Катерина Коновалець
Мовний скандал у Києві — водія, який вигнав жінок через українську мову, покарали
У Києві водій вигнав жінок з авто через мову. Фото: скриншот з відео
- Катерина Коновалець

Внаслідок мовного скандалу, що трапився у Києві з водієм таксі сервісу "Bolt", який відмовився обслуговувати пасажирок українською мовою, чоловіка звільнили. Крім того, його заблокували у сервісі назавжди.

Про це повідомив громадський діяч, юрист-міжнародник Андрій Смолій.

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Що загрожує чоловіку

За словами Смолія, про відповідне рішення йому повідомили у сервісі "Bolt". 

Крім того, у компанії заявили, що готові співпрацювати з усіма органами щодо надання необхідної інформації. 

"Згідно цієї заяви, Bolt запевняє, що регулярно інформує водіїв про дотримання законодавства в частині заборони російської музики та обслуговування державною мовою", — йдеться у повідомленні.

Наразі водію таксі загрожує штраф від 3400 до 5100 грн за порушення 30-ї статті Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної.

Що відомо про мовний скандал у Києві 

У Києві таксист відмовився везти пасажирок, які попросили його спілкуватися з ними українською мовою. Водій назвав жінок "хворими людьми".

Мовний омбудсмен Тарас Кремінь запевнив, що чоловіка відшукають та покарають.

"Зараз ми готуємо звернення до відповідних органів, зокрема до Національної поліції України та компанії сервісу перевезень Bolt, для встановлення особи порушника та притягнення його до відповідальності", — заявив він.

Раніше ми повідомляли, що мер Івано-Франківська Руслан Марцинків встряг у скандал стосовно української мови.

 

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