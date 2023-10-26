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Языковой скандал в Киеве — водителя, который выгнал женщин из-за украинского языка, наказали

26 октября 2023 17:19
- Екатерина Коновалец
Языковой скандал в Киеве — водителя, который выгнал женщин из-за украинского языка, наказали
В Киеве водитель выгнал женщин из авто из-за языка. Фото: скриншот с видео
- Екатерина Коновалец

В результате языкового скандала, случившегося в Киеве с водителем такси сервиса "Bolt", отказавшегося обслуживать пассажирок на украинском языке, мужчину уволили. Кроме того, его заблокировали в сервисе навсегда.

Об этом сообщил общественный деятель, юрист-международник Андрей Смолий.

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Что грозит мужчине

По словам Смолия, о соответствующем решении ему сообщили в сервисе "Bolt".

Кроме того, в компании заявили, что готовы сотрудничать со всеми органами по предоставлению необходимой информации.

"Согласно этому заявлению, Bolt уверяет, что регулярно информирует водителей о соблюдении законодательства в части запрета русской музыки и обслуживания на государственном языке" , — говорится в сообщении.

Водителю такси грозит штраф от 3400 до 5100 грн за нарушение 30-й статьи Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

Что известно о языковом скандале в Киеве

В Киеве таксист отказался везти пассажирок, попросивших его общаться с ними на украинском языке. Водитель назвал женщин "больными людьми".

Языковой омбудсмен Тарас Кремень заверил, что мужчину отыщут и накажут.

"Сейчас мы готовим обращение к соответствующим органам, в частности к Национальной полиции Украины и компании сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности", — заявил он.

Ранее мы сообщали, что мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив попал в скандал относительно украинского языка.

 

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