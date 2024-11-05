Конфлікт у книгарні Києва через російську мову — поліція провела розсілдування

Правоохоронці сидять за столом. Ілюстративне фото: dnuvs.ukr.education

У київській книгарні сталася сутичка через мовне питання — чоловік агресивно відреагував на зауваження щодо використання російської мови. Поліція склала адміністративний протокол.

Про це повідомила пресслужба поліції Києва у вівторок, 5 листопада.

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За даними поліції, під час моніторингу соціальних мереж було виявлено публікацію, де дівчина розповідає про конфлікт з незнайомцем у книгарні-кав'ярні.

Дівчина зазначила, що вона зробила зауваження відвідувачу через те, що той спілкувався російською мовою та намагалася зафіксувати чоловіка на власний мобільний телефон, на що порушник відреагував агресивно та вирвав з її рук ґаджет.

Згодом правоохоронці встановили, що порушником виявився 44-річний мешканець Київщини.

Повідомляється, що відносно чоловіка було складено адміністративний протокол за дрібне хуліганство.



"Крім того, зібрані матеріали будуть направлені Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду та притягнення порушника до відповідальності", — йдеться у повідомленні.

Допис поліції Києва. Фото: скриншот

Нагадаємо, у мережі шириться відео, на якому депутат Одеської міськради Олександр Іваницький на одному із засідань говорить, що переходить на "погану мову". Частина колег і активістів звинуватила його у неповазі до державної мови.

Раніше ми писали про те, що фармацевт в одеській аптеці відмовилася переходити на українську на прохання покупця. Той у відповідь пообіцяв скерувати скаргу Уповноваженому із захисту державної мови.