Конфликт в книжном магазине Киева из-за русского языка — полиция провела расследование

Правоохранители сидят за столом. Иллюстративное фото: dnuvs.ukr.education

В киевском книжном магазине произошла стычка из-за языкового вопроса — мужчина агрессивно отреагировал на замечание относительно использования русского языка. Полиция составила административный протокол.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 5 ноября.

Читайте также:

Языковой конфликт в книжном магазине-кофейне Киева

По данным полиции, во время мониторинга социальных сетей была обнаружена публикация, где девушка рассказывает о конфликте с незнакомцем в книжном магазине-кофейне.

Девушка отметила, что она сделала замечание посетителю из-за того, что тот общался на русском языке и пыталась зафиксировать мужчину на собственный мобильный телефон, на что нарушитель отреагировал агрессивно и вырвал из ее рук гаджет.

Впоследствии правоохранители установили, что нарушителем оказался 44-летний житель Киевской области.

Сообщается, что в отношении мужчины был составлен административный протокол за мелкое хулиганство.



"Кроме того, собранные материалы будут направлены Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и привлечения нарушителя к ответственности", — говорится в сообщении.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в сети распространяется видео, на котором депутат Одесского горсовета Александр Иваницкий на одном из заседаний говорит, что переходит на "плохой язык". Часть коллег и активистов обвинила его в неуважении к государственному языку.

Ранее мы писали о том, что фармацевт в одесской аптеке отказалась переходить на украинский по просьбе покупателя. Тот в ответ пообещал направить жалобу Уполномоченному по защите государственного языка.