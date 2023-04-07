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Мовний скандал з викладачкою податкового університету в Ірпені: в.о. ректора зробив заяву

7 квітня 2023 11:37
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
В.о. ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Керівництво податкового університету у Ірпені розпочало службове розслідування мовного скандалу. Викладачку, яка відмовилася послуговуватися українською моовою, відсторонили від роботи.

Про це заявив виконувач обов’язків ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський.

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Позиція університету

За словами в.о. ректора, позиція вишу є аналогічною громадянській позиції, позиції держави.

"Університет, який зазнав руйнувань, але вистояв під час окупації та відбудовується, не допустить використання мови агресора в освітньому процесі", — наголосив Серебрянський.

Санкції щодо викладачки

За фактом мовного скандалу уже розпочали службове розслідування.

Викладачку, яка відмовилася від викладання свого предмету українською мовою, відсторонили від виконання службових обов’язків.

"Реакція адміністрації навчального закладу на ситуацію однозначна: діятимемо рішуче, наслідки для винних в межах законодавства будуть невідворотними", — зазначив Дмитро Серебрянський.

Нагадаємо, що в місті Ірпінь на Київщині, яке сильно постраждало внаслідок російської агресії, стався скандал на мовному ґрунті. Викладачка Державного податкового університету Любов Воробйова демонстративно читає лекції російською мовою. Студентам, які просили перейти на державну мову, вона пригрозила, що навіть іспит з філософії прийматиме виключно російською. 

Фото: Державний податковий університет

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