Мовний скандал в Ірпені: викладачка університету принципово читає лекції російською

Любов Воробйова

В місті Ірпінь на Київщині, яке сильно постраждало внаслідок російської агресії, викладачка Державного податкового університету Любов Воробйова демонстративно читає лекції російською мовою. Студентам, які просили перейти на державну мову, вона пригрозила, що навіть іспит з філософії прийматиме виключно російською.

Про це повідомив громадський діяч та волонтер Михайло Макарук.

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Подробиці скандалу

Макарук оприлюднив аудіо заяв викладачки. Він назвав її "шанувальницею русского міра" та закликав СБУ втрутитися.

"Русскій мір" в … Ірпені. Так, вам не здалось. Місто-Герой, де окупанти вбивали, ґвалтували та страчували місцеве населення, де пів міста розгромлено в хлам. Проте там і далі плекають цю заразу. Отже, знайомтесь — професор, Воробйова Любов Сергіївна, викладач Державного податкового університету. На прохання студентів перейти на українську викладачка почала погрожувати першокурсникам приймати іспит російською мовою. Вона регулярно викладає матеріали російською, адже робить так вже 35 років і, як вона каже, змінювати нічого не збирається", — розповів Макарук.

На відео викладачка різко реагує на прохання кількох студентів викладати предмет в українському навчальному закладі державною мовою, адже вона "звикла за 35 років викладати філософію російською". Студентам, які виступили з зауваженням, Воробйова "дозволяє не відвідувати пари", при цьому обіцяючи, що персонально у них іспити вона прийматиме російською.

Наразі студенти вимагають звільнення Воробйової, адже їхні численні спроби домогтися викладання українською мовою були проігноровані.

Макарук також зазначив, що ця викладачка свого часу активно протестувала проти встановлення меморіальних дощок воїнам, що віддали життя за Україну.

"Пані Воробйова є активною прихильницею заборон на встановлення меморіальних дощок загиблим за Україну Героям, активно бігала по своєму універу та розповідала, що її випускники "вбивці та покидьки", бо беруть участь в АТО/ООС", — розповів волонтер.

Він також наголосив, що досі Воробйова ніяк не відповідала ані за свої вчинки, ані за порушення вимог щодо освітнього процесу в Україні та засад закону про функціонування української мови.

"Їй сходить все з рук, бо очолює факультет соціально-гуманітарних технологій та менеджменту Наталія Іванівна Зикун, доктор наук із соціальних комунікацій, професор. Їй неодноразово повідомлялось про позицію підтримки "русского міра" Воробйовою, проте жодних дій вжито не було, оскільки ну не можна ж карати подружку", — наголосив волонтер.

Наразі волонтер звернувся до Міносвіти та СБУ з закликом втрутитися у ситуацію та навести лад у державному виші.

"Вибачте, але дістало. Привселюдно звертаюсь до міністра освіти Оксена Лісового та Міносвіти та науки України щодо такої ганебної поведінки та вжиття необхідних заходів. Аналогічне звернення — до Мінфіну та міністра Марченка, оскільки цей ВНЗ знаходиться у вашій вотчині. Ну і привіт, Служба безпеки України, як там у вас справи? Може, час діяти?" — написав Макарук.

Реакція університету

В адміністрації вищого навчального закладу вже відреагували на ситуацію. Виконувач обов'язків ректора Державного податкового університету Дмитро Серебрянський ініціював проведення службового розслідування.

"Стосовно факту викладеного в заяві студентів і на період проведення службового розслідування викладача буде відсторонено від виконання обов'язків. В цілях об'єктивного проведення службового розслідування і за результатами будуть прийняті відповідні жорсткі міри щодо цього викладача", — повідомив в.о. ректора вишу.

Серебрянський також наголосив, що співпраця з викладачем, який використовує мову країни-агресора у стінах Податкового університету, неприпустима. Також очільник університету подякував студентам за патріотичну та тверду позицію, а також закликав університетську спільноту, особливо науково-педагогічних працівників, не допускати нехтування державною мовою та законодавством України.

Нагадаємо, у Національному університеті "Києво-Могилянська академія" заборонили спілкуватися російською мовою. Це стосується як викладачів та адміністрації навчального закладу, так і студентів.

Також у Національній музичній академії України ім. Чайковського заборонили викладання російською мовою освітніх компонентів та їхніх складових.